Крымчан приглашают стать факелоносцами на Зимней универсиаде-2019

Как рассказали в пресс-службе министерства спорта РК, факелоносцев выберут на конкурсной основе. Подать заявку на участие может любой совершеннолетний гражданин РФ.

— Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом, регионом и страной, — разъяснили в ведомстве. — При этом конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь каждому факелоносцу Зимней универсиады-2019 предстоит пробежать определенное расстояние, держа в руке зажженный факел.