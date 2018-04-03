Крымчан приглашают стать факелоносцами на Зимней универсиаде-2019
Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, науке, творчестве.
Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, науке, творчестве.
В Симферополе пройдет этап эстафеты огня Зимней универсиады-2019. Прием заявок на участие стартовал 2 апреля.
Как рассказали в
— Кандидаты должны обладать достижениями в спорте, научной, творческой, профессиональной или общественной деятельности. К участию также приглашаются ветераны труда и спорта, победители конкурсов на звание лучших по профессии, лидеры и активисты общественных движений, граждане, имеющие заслуги перед своим городом, регионом и страной, — разъяснили в ведомстве. — При этом конкурсантам необходимо реально оценивать свои физические возможности, ведь каждому факелоносцу Зимней универсиады-2019 предстоит пробежать определенное расстояние, держа в руке зажженный факел.
Претенденты должны заполнить заявку в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» до 2 мая 2018 года. Результаты отбора опубликуют на официальном сайте Студенческих игр не позднее 20 августа 2018 года.
Эстафета огня Зимней универсиады-2019 пройдет по всей России: участвуют 30 городов страны. Стартуют факелоносцы 20 сентября.
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