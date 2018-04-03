В Краснодаре проверку системы экстренного оповещения перенесли из-за ЕГЭ
Проверка технического состояния системы переносится на 18 апреля.
Проверка технического состояния системы переносится на 18 апреля.
Ранее ее планировали провести 4 апреля.
Перенос учебной проверки связан с проведением в краевом центре Единого государственного экзамена по обществознанию и литературе. Плановая проверка сопровождается звучанием сирен и не должна помешать экзаменационному процессу. Решение о переносе приняли на основании обращения министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.
Плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен проводится в Краснодаре регулярно, сообщает
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.