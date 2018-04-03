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16:47 (мск), источник: Кубань 24

В Краснодаре проверку системы экстренного оповещения перенесли из-за ЕГЭ

Проверка технического состояния системы переносится на 18 апреля.

Ранее ее планировали провести 4 апреля.

Перенос учебной проверки связан с проведением в краевом центре Единого государственного экзамена по обществознанию и литературе. Плановая проверка сопровождается звучанием сирен и не должна помешать экзаменационному процессу. Решение о переносе приняли на основании обращения министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края.

Плановая комплексная проверка технического состояния региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения с включением электросирен проводится в Краснодаре регулярно, сообщает пресс-служба администрации города.

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