Что произойдет с государственным архивом Молдовы

Источник: Sputnik.md

Вместе с таким преобразованием изменятся и функции Госархива. В настоящее время в его обязанности входит разработка политик в данной области. Кабмин предлагает передать их Минюсту страны и оставить за Госархивом только обязанности по выполнению программ, разработанных министерством.

Более того, будущее Национальное архивное агентство перейдет в подчинение Минюста. Ведомство должно назначить директора и определиться с кадровым составом архивного агентства.

Как поясняют в правительстве, реорганизация службы — это еще один этап масштабной реформы публичного управления, проводимой в Молдове. Кроме прочего, она предусматривает реструктуризацию организаций, подведомственных правительству.