Полосин о том, почему мигранты заводят по несколько жен
Почему иностранцы заводят вторую жену, нарушая российское законодательство, прокомментировал замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин.
Почему иностранцы заводят вторую жену, нарушая российское законодательство, прокомментировал замдиректора Фонда поддержки исламской культуры, науки и образования Вячеслав Полосин.
«Как сказал один исламский психолог, нередко мужчина, который не решил психологических проблем, заводит себе вторую жену, тем самым удваивая трудности», — сказал Полосин на круглом столе «Мигранты в Москве: современные проблемы и пути их решения».
Кроме того, Полосин привел слова муфтия Татарстана Камиля Самигуллина, который сказал о многоженстве, что «лучше иметь один надежный тыл, чем войну на два фронта».
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