«Я стала показывать нижнее белье в 83 года. Перестаньте соответствовать возрасту!»
Дорри 83 года, и она работает фотомоделью, снимается в нижнем белье.
Дорри 83 года, и она работает фотомоделью, снимается в нижнем белье.
Она призывает пожилых людей в любом возрасте не стесняться и продолжать наслаждаться жизнью во всей ее полноте.
Чтобы изменить отношение к старению, Дорри ведет аккаунт в «Инстаграме», где выкладывает фотографии со своих фотосессий и пытается развеять стереотипы о пенсионерах и их жизни.
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