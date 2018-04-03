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16:25 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

«Я стала показывать нижнее белье в 83 года. Перестаньте соответствовать возрасту!»

Дорри 83 года, и она работает фотомоделью, снимается в нижнем белье.

Она призывает пожилых людей в любом возрасте не стесняться и продолжать наслаждаться жизнью во всей ее полноте.

Чтобы изменить отношение к старению, Дорри ведет аккаунт в «Инстаграме», где выкладывает фотографии со своих фотосессий и пытается развеять стереотипы о пенсионерах и их жизни.

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