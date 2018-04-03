Как в детстве. Бельгийская художница рисует на стенах своей квартиры
А еще на майках, сумках и постельном белье.
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А еще на майках, сумках и постельном белье.
Ох уж это золотое время, когда можно было фломастерами порисовать на обоях. Но некоторые, повзрослев, не бросают это занятие, а превращают его в свою профессию. Как, например, это сделала 36-летняя художница из Бельгии Джук Нейринк.
Она настолько увлеклась рисованием дудлов (импровизированных набросков), что начала украшать ими даже стены в своей квартире.
Но интерьером Джук не ограничивается, она также рисует на одежде, обуви и аксессуарах и успешно их продает в своем
Кстати, рисовать на стенах разрешено и маленькому сыну художницы — для этих целей ему отведена ванная комната. Это единственное место в доме, где рисунки можно стирать и рисовать заново.
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