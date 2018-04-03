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16:30 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Компьютерный класс без компьютеров

Акото Аппиа Ричард — учитель из Ганы, преподает компьютерную грамотность в школе, где нет компьютеров.

Он чертит окна программ на доске, рисует кнопки и копьютерную мышь, давая детям представить, что все это существует и этим можно пользоваться.

«Мы живем в компьютерную эпоху, и я хочу чтобы мои ученики имели все необходимые знания, чтобы конкурировать с другими в урбанизированных городах», — говорит учитель.

Когда его фотографии разлетелись по сети, Акото стал сенсацией и в его школу стали приходить посылки с компьютерами со всего мира. Даже Microsoft пообещал подарить ему один.

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