Компьютерный класс без компьютеров

Он чертит окна программ на доске, рисует кнопки и копьютерную мышь, давая детям представить, что все это существует и этим можно пользоваться.

«Мы живем в компьютерную эпоху, и я хочу чтобы мои ученики имели все необходимые знания, чтобы конкурировать с другими в урбанизированных городах», — говорит учитель.

Когда его фотографии разлетелись по сети, Акото стал сенсацией и в его школу стали приходить посылки с компьютерами со всего мира. Даже Microsoft пообещал подарить ему один.