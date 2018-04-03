На набережной Горького в Евпатории снесут все ларьки — Филонов

«На западном побережье Крыма сезон стартует с июня. После зимы город выходит из спячки и наша главная задача — навести порядок во всех частях Евпатории. Это огромный объем работы и выполнять ее мы начали еще на прошлой неделе. Так происходит в любом городе, но на курортах существует дополнительная нагрузка — у нас, например, 102 пляжа. За каждым закреплен ответственный человек — арендатор или заключивший договор по благоустройству. Кроме того, еще в 2014—2015 году зачистили наши прибрежные зоны от палаток и шалманов. Вот те ларьки, которые сегодня есть на набережной Горького, мы уберем, чтобы был виден архитектурный ансамбль. То, что их оставили — это был временный компромисс», — заявил мэр Евпатории.