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17:32 (мск), источник: РИА Крым

На набережной Горького в Евпатории снесут все ларьки — Филонов

ЕВПАТОРИЯ, 3 апр — РИА Новости Крым. В период с 1 по 20 мая в Евпатории все пляжи будут готовы к приему отдыхающих.

Источник: РИА "Новости"

Об этом в рамках проекта «Прогулка с мэром» корреспонденту РИА Новости Крым рассказал глава администрации города Андрей Филонов.

«Период (подготовки к курортному сезону — ред.) разбит на два блока: все, что касается благоустройства, должно быть закончено к 1 мая, а документы на функционирование пляжей должны быть готовы с 1 по 20 мая», — пояснил Филонов.

При этом он подчеркнул, что с набережной Горького в рамках подготовки к курортному сезону уберут все торговые ларьки.

«На западном побережье Крыма сезон стартует с июня. После зимы город выходит из спячки и наша главная задача — навести порядок во всех частях Евпатории. Это огромный объем работы и выполнять ее мы начали еще на прошлой неделе. Так происходит в любом городе, но на курортах существует дополнительная нагрузка — у нас, например, 102 пляжа. За каждым закреплен ответственный человек — арендатор или заключивший договор по благоустройству. Кроме того, еще в 2014—2015 году зачистили наши прибрежные зоны от палаток и шалманов. Вот те ларьки, которые сегодня есть на набережной Горького, мы уберем, чтобы был виден архитектурный ансамбль. То, что их оставили — это был временный компромисс», — заявил мэр Евпатории.

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