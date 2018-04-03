В Самарской области пройдет неделя здоровья

Источник: РИА "Новости"

При проведении мероприятия использовали средства Президентского гранта на развитие гражданского общества. В преддверии Всемирного дня здоровья, который отмечается 7 апреля, студентам колледжа предложили расширить свои знания о здоровье, поучаствовать в интерактивных лекциях, викторинах и скрининг-осмотре на выявление факторов риска развития неинфекционных заболеваний.

В четверг, 5 апреля, состоится выездная акция Центра здоровья Тольяттинского территориального отдела СОЦМП в Тольяттинский экономико-технологический колледж. Для студентов и преподавателей проведут скрининг- обследование, индивидуальное профилактическое консультирование. Для лиц с выявленными факторами риска хронических неинфекционных заболеваний пройдут занятия школы здоровья. В актовом зале пройдет интерактивная лекция «Здоровье каждого в его руках» с киновидеодемонстрацией и викториной.

В пятницу, 6 апреля, состоится выездная акция специалистов Центра здоровья областного центра медпрофилактики в Богатовский район. Школьники старших классов школы № 3 с. Богатое примут участие в массовой акции «Мы выбираем ЗОЖ!». В рамках мероприятия прочитают интерактивные лекции с киновидеодемонстрациями на темы: здоровое питание, профилактика табакокурения, профилактика употребления ПАВ. Проведут викторины и творческие конкурсы, направленные на популяризацию идеи ЗОЖ. Все желающие смогут пройти скрининг- обследование в выездном Центре здоровья и получить индивидуальное профилактическое консультирование. Наиболее активные учащиеся получат сувенирную и печатную продукцию от центра медпрофилактики.

Также 6 апреля в Чапаевском губернском колледже им. О. Колычева состоится массовая акция под лозунгом «Здоровье для всех!» Для студентов проведут оздоровительную зарядку с участием инструктора физкультурно-спортивного центра Чапаевска.

На мероприятии будут работать интерактивные площадки, подготовленные специалистами Чапаевского территориального отдела областного центра медицинской профилактики. Во время акции студенты и преподаватели смогут посетить выездной кабинет центра здоровья Чапаевской ЦГБ и пройти скрининг- обследования легких на смокилайзере.

В этот же день в Новокуйбышевском государственном гуманитарно-технологическом колледже специалисты Новокуйбышевского территориального отдела центра медпрофилактики проведут межведомственную акцию «Здоровье для всех» с участием депутата городской Думы, ведущих спортсменов физкультурно-спортивного центра.