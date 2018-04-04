Тяга к вкусной еде заставила людей переплатить за нее
Непреодолимое желание съесть
Непреодолимое желание съесть
Это выяснили американские ученые, которые провели поведенческий эксперимент, в ходе которого оценили субъективное желание получения
Люди нередко испытывают резкое, необъяснимое желание получения
С одной стороны, подобные желания проще всего объяснить обычным голодом. Это объяснение, правда, не учитывает того, что при возникновении тяги человек не стремится удовлетворить свои физиологические потребности, а жаждет вполне конкретного продукта. С другой стороны, желания можно объяснить воздействием направляющих элементов, или «подсказок» (англ. cue exposure). В этом случае желания не такие необъяснимые: давно завязавшему курильщику может захотеться выкурить сигарету, стоит только учуять запах табака.
На первый взгляд подобные желания совершенно безобидны: большинство не видит ничего плохого в том, чтобы иногда поддаться искушению, а некоторые его подавляют, и чаще всего успешно. Тем не менее, их возникновение может негативно сказаться на здоровье человека: это касается, например, людей в группе риска возникновения ожирения и связанных с ним заболеваний, а также на тех, кто страдает от наркотической или алкогольной зависимости.
Чтобы лучше понять механизмы происходения и оценить последствия подобных желаний, ученые из
С целью исключить тягу к использованным продуктам вследствие индивидуальных противопоказаний, исследователи пригласили к участию добровольцев, не сидящих на
Ученые выяснили, что повышение тяги к выбранному продукту после трехминутных размышлений о его потреблении приводит к повышению цены, которую участники были готовы отдать за его получение, в среднем на 35 процентов. Причем это касалось только определенных, таргетированных продуктов — тем самым, к которым у участников была тяга.
Таким образом, исследователи пришли к выводу, что воздействие направляющих элементов влияет на возникновение тяги к определенным продуктам селективно, то есть в данном случае — через желание получить желаемое, даже переплатив за него. По мнению авторов статьи, разработанный ими экспериментальный дизайн можно использовать в дальнейшем для изучения нейронных механизмов появления подобных желаний. Это, в свою очередь, может быть полезно в экономических и маркетинговых исследованиях.
Объяснить тягу к определенным видам продуктов пытаются и с помощью физиологии. Например, ученым уже удалось связать желание вкусно поесть при недосыпе с повышением уровня эндоканнабиноидов в крови, а тяга к соленому объясняется работой нейронов головного мозга в ответ на недостаток в организме натрия.
Елизавета Ивтушок.
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