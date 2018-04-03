Петербургский микробиолог изучил каловые массы жителей США и Великобритании

Сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Мелешко в сотрудничестве с учеными из нескольких университетов США и Великобритании проанализировал данные о составе стула 10 000 добровольцев и сопоставили их с образом жизни участников исследования, его изменением в течение времени, а также в зависимости от перенесенных хирургических операций, состава пищи и многого другого. На основе этой информации создана открытая база данных American Gut, с помощью которой можно сравнивать данные о кишечном микробиоме, полученные от разных выборок людей. С текстом научной статьи можно ознакомиться на сервере препринтов биологической тематики biorXiv.

Несмотря на то, что в последнее время проводится значительное количество исследований микробиома кишечника человека и сопоставлений его состава с конкретными условиями жизни индивида, до сих пор не известно, насколько сильно может различаться видовой состав бактерий у жителей различных стран или людей, ведущих кардинально разный образ жизни.

Авторы American Gut поставили себе задачу собрать воедино данные по множеству популяций и сделать результаты уже имеющихся исследований сравнимыми между собой. Для этого они обратились за помощью к добровольцам из США, Австралии, Великобритании и некоторых других стран, желающим внести свой посильный вклад в науку, но не имеющими соответствующего образования (так называемых гражданских ученых, citizen scientists). На призыв откликнулось около 10 000 человек. Каждый из них прислал ученым образцы своего кала и подробное описание образа жизни: возраст, вес, пищевые привычки, состояния здоровья и многое другое. Некоторые присылали образцы по нескольку раз — например, после хирургических вмешательств или других крупных изменений в жизни.

Ученые определяли, какие виды и роды бактерий, характерных для кишечной микробиоты человека, содержатся в предоставленных образцах кала. Эти данные сравнили с аналогичными для мазков, взятых с предметов, окружающих добровольцев. Оказалось, что видовой состав бактерий в кишечнике человека и на поверхности предметов вокруг него часто значительно отличается. Кроме того, авторы просили добровольцев использовать различные методы доставки: кто-то пересылал охлажденные образцы стула, а чьи-то посылки все время перевозки держали при комнатной температуре. Так биологи выяснили, как температурный режим влияет на результаты анализа микробного состава кала.