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17:29 (мск), источник: Чердак

Петербургский микробиолог изучил каловые массы жителей США и Великобритании

В ходе исследования выяснилось, что состав кишечной микробиоты зависит не от того, какую долю рациона человека составляет растительная пища, а насколько она разнообразна.

Сотрудник Санкт-Петербургского государственного университета Дмитрий Мелешко в сотрудничестве с учеными из нескольких университетов США и Великобритании проанализировал данные о составе стула 10 000 добровольцев и сопоставили их с образом жизни участников исследования, его изменением в течение времени, а также в зависимости от перенесенных хирургических операций, состава пищи и многого другого. На основе этой информации создана открытая база данных American Gut, с помощью которой можно сравнивать данные о кишечном микробиоме, полученные от разных выборок людей. С текстом научной статьи можно ознакомиться на сервере препринтов биологической тематики biorXiv.

Несмотря на то, что в последнее время проводится значительное количество исследований микробиома кишечника человека и сопоставлений его состава с конкретными условиями жизни индивида, до сих пор не известно, насколько сильно может различаться видовой состав бактерий у жителей различных стран или людей, ведущих кардинально разный образ жизни.

Авторы American Gut поставили себе задачу собрать воедино данные по множеству популяций и сделать результаты уже имеющихся исследований сравнимыми между собой. Для этого они обратились за помощью к добровольцам из США, Австралии, Великобритании и некоторых других стран, желающим внести свой посильный вклад в науку, но не имеющими соответствующего образования (так называемых гражданских ученых, citizen scientists). На призыв откликнулось около 10 000 человек. Каждый из них прислал ученым образцы своего кала и подробное описание образа жизни: возраст, вес, пищевые привычки, состояния здоровья и многое другое. Некоторые присылали образцы по нескольку раз — например, после хирургических вмешательств или других крупных изменений в жизни.

Ученые определяли, какие виды и роды бактерий, характерных для кишечной микробиоты человека, содержатся в предоставленных образцах кала. Эти данные сравнили с аналогичными для мазков, взятых с предметов, окружающих добровольцев. Оказалось, что видовой состав бактерий в кишечнике человека и на поверхности предметов вокруг него часто значительно отличается. Кроме того, авторы просили добровольцев использовать различные методы доставки: кто-то пересылал охлажденные образцы стула, а чьи-то посылки все время перевозки держали при комнатной температуре. Так биологи выяснили, как температурный режим влияет на результаты анализа микробного состава кала.

Важной частью исследования стал поиск ассоциаций между рационом конкретного человека и разнообразием бактерий, населяющих его кишечник. Выяснилось, что большую роль играет не соотношение пищи животного и растительного происхождения, а разнообразие растительных продуктов, употребляемых человеком. Чем шире спектр видов овощей, ягод, фруктов и зелени, которые употребляет индивид за неделю, тем больше вероятность, что видовой состав бактерий в его кишечнике будет близок к норме.

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