Петербургский микробиолог изучил каловые массы жителей США и Великобритании
В ходе исследования выяснилось, что состав кишечной микробиоты зависит не от того, какую долю рациона человека составляет растительная пища, а насколько она разнообразна.
В ходе исследования выяснилось, что состав кишечной микробиоты зависит не от того, какую долю рациона человека составляет растительная пища, а насколько она разнообразна.
Сотрудник
Несмотря на то, что в последнее время проводится значительное количество исследований микробиома кишечника человека и сопоставлений его состава с конкретными условиями жизни индивида, до сих пор не известно, насколько сильно может различаться видовой состав бактерий у жителей различных стран или людей, ведущих кардинально разный образ жизни.
Авторы American Gut поставили себе задачу собрать воедино данные по множеству популяций и сделать результаты уже имеющихся исследований сравнимыми между собой. Для этого они обратились за помощью к добровольцам из США, Австралии, Великобритании и некоторых других стран, желающим внести свой посильный вклад в науку, но не имеющими соответствующего образования (так называемых гражданских ученых, citizen scientists). На призыв откликнулось около 10 000 человек. Каждый из них прислал ученым образцы своего кала и подробное описание образа жизни: возраст, вес, пищевые привычки, состояния здоровья и многое другое. Некоторые присылали образцы по нескольку раз — например, после хирургических вмешательств или других крупных изменений в жизни.
Ученые определяли, какие виды и роды бактерий, характерных для кишечной микробиоты человека, содержатся в предоставленных образцах кала. Эти данные сравнили с аналогичными для мазков, взятых с предметов, окружающих добровольцев. Оказалось, что видовой состав бактерий в кишечнике человека и на поверхности предметов вокруг него часто значительно отличается. Кроме того, авторы просили добровольцев использовать различные методы доставки:
Важной частью исследования стал поиск ассоциаций между рационом конкретного человека и разнообразием бактерий, населяющих его кишечник. Выяснилось, что большую роль играет не соотношение пищи животного и растительного происхождения, а разнообразие растительных продуктов, употребляемых человеком. Чем шире спектр видов овощей, ягод, фруктов и зелени, которые употребляет индивид за неделю, тем больше вероятность, что видовой состав бактерий в его кишечнике будет близок к норме.
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