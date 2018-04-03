Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
6 ошибок общения в школьных чатах, которые всех раздражают
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
Как зарабатывать больше мужа и не испытывать виныЕй было 50 лет и она работала главным бухгалтером строительного холдинга. Он на 20 лет младше, ее личный водитель
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой
ТНТ ищет мужчин, «готовых встречаться и жить вместе с Бузовой»
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: новую фотографию Волочковой назвали "пошлостью"
Пять мощных взрывов машин прогремели в Хабаровске
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
18:22 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре автобус «Волгарь — пл. Революции» ходит в пробном режиме до 1 мая

Решение об открытии маршрута на регулярной основе будет принято после изучения пассажиропотока.

Источник: Аргументы и факты

Пущенный в Самаре 3 апреля автобусный маршрут «Микрорайон Волгарь — площадь Революции» будет работать в пробном режиме до 1 мая, сообщает администрация областного центра.

По результатам изучения пассажиропотока в течение текущего месяца будет приниматься решение об открытии маршрута на регулярной основе.

Маршрут следования автобуса следующий: улица Солженицына — улица Осетинская — улица Казачья — улица Шоссейная — улица Главная и далее — по маршруту троллейбуса № 6 до площади Революции. Первый рейс отправляется от новой очереди жилого микрорайона «Волгарь» — с улицы Солженицына в 06:30; отправление последнего рейса от площади Революции — в 20:00. Стоимость проезда 25 рублей.

Новое автобусное сообщение организованно администрацией Самары совместно с Группой компаний «Амонд».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Кто может заболеть туберкулезом после обычной простуды?
В Британии не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
Эксперты: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для радаров РФ
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь