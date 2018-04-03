Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
Назван лучший автомобиль в мире
Упорство 4-летнего гимнаста покорило Сеть
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Пять мощных взрывов автомобилей произошли в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
17:37 (мск), источник: Клопс.ru

На стадионе «Калининград» оборудовали смотровую площадку

На построенном к ЧМ-2018 стадионе «Калининград» на Острове оборудовали смотровую площадку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

Источник: Клопс.ru

Ширина площадки составила 5,2−7,4 метра. Оборудована она на правом берегу Старой Преголи.

«Данная территория фактически является продолжением Парадной набережной, на которой уже обустроены автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки, — пояснили в правительстве. — Здесь также установлены ограждения пандусов и лестниц, малые архитектурные формы. На территории смонтирована система видеонаблюдения. Вся протяжённость Парадной набережной составляет более 800 метров. К ней примыкает пассажирский причал».

По словам вице-премьера правительства области Максима Федосеева, реализация проекта находится на завершающей стадии.

«Проведена большая работа не только в части инженерии, берегоукрепления вновь сформированной уникальной территории, но и в создании абсолютно нового места отдыха горожан с детской игровой площадкой, спусками к реке, пешеходными и велосипедными дорожками, — отметил Федосеев. — Кроме того, теперь свой прогулочный маршрут жители и гости Калининграда смогут прокладывать от Рыбной деревни и вплоть до конца Парадной набережной».

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
В Британии не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
Эксперты: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для радаров РФ
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
В Петербурге запустят скоростной трамвай до Петергофа
«Затерявшиеся в недрах Петербурга»: 5 необычных зданий зодчего Баниге
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь