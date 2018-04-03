На стадионе «Калининград» оборудовали смотровую площадку
На построенном к ЧМ-2018 стадионе «Калининград» на Острове оборудовали смотровую площадку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
На построенном к ЧМ-2018 стадионе «Калининград» на Острове оборудовали смотровую площадку. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.
Ширина площадки составила 5,2−7,4 метра. Оборудована она на правом берегу Старой Преголи.
«Данная территория фактически является продолжением Парадной набережной, на которой уже обустроены автомобильная дорога, пешеходная и велосипедная дорожки, — пояснили в правительстве. — Здесь также установлены ограждения пандусов и лестниц, малые архитектурные формы. На территории смонтирована система видеонаблюдения. Вся протяжённость Парадной набережной составляет более 800 метров. К ней примыкает пассажирский причал».
По словам
«Проведена большая работа не только в части инженерии, берегоукрепления вновь сформированной уникальной территории, но и в создании абсолютно нового места отдыха горожан с детской игровой площадкой, спусками к реке, пешеходными и велосипедными дорожками, — отметил Федосеев. — Кроме того, теперь свой прогулочный маршрут жители и гости Калининграда смогут прокладывать от Рыбной деревни и вплоть до конца Парадной набережной».
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