Определены сроки школьных каникул в 2018—2019 учебном году
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования определило сроки школьных каникул в 2018—2019 учебном году. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования определило сроки школьных каникул в 2018—2019 учебном году. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.
Первая четверть продлится с 1 сентября по 27 октября, вторая — с 8 ноября по 22 декабря. Третья четверть начнется с 8 января и закончится 23 марта, четвертая пройдет с 1 апреля по 31 мая.
Соответственно осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября — продлятся 10 дней. Зимние стартуют 24 декабря и закончатся 7 января. Весной школьники будут отдыхать 6 дней с
Учащиеся 1−2-х классов (3-х классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) смогут зимой дополнительно отдохнуть 7 дней —
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