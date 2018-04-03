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18:08 (мск), источник: БЕЛТА

Определены сроки школьных каникул в 2018—2019 учебном году

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минобразования определило сроки школьных каникул в 2018—2019 учебном году. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства, сообщает БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА
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Первая четверть продлится с 1 сентября по 27 октября, вторая — с 8 ноября по 22 декабря. Третья четверть начнется с 8 января и закончится 23 марта, четвертая пройдет с 1 апреля по 31 мая.

Соответственно осенние каникулы пройдут с 29 октября по 7 ноября — продлятся 10 дней. Зимние стартуют 24 декабря и закончатся 7 января. Весной школьники будут отдыхать 6 дней с 25—30 марта. Летние каникулы продлятся 92 дня с 1 июня по 31 августа, а для учащихся, завершивших обучение на II ступени общего среднего образования, — с 13 июня по 31 августа (80 дней).

Учащиеся 1−2-х классов (3-х классов — для учащихся с особенностями психофизического развития с пятилетним сроком обучения на I ступени общего среднего образования) смогут зимой дополнительно отдохнуть 7 дней — 11—17 февраля.

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