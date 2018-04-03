Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров

3 апреля состоялась премьера первой серии «Возвращения в Простоквашино» — продолжения советского мультфильма. Видео было опубликовано в официальных группах киностудии «Союзмультфильм» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте «Кино Mail.Ru». За первые несколько часов видеоролик набрал несколько миллионов просмотров — на момент написания заметки эта цифра составляет более 5 млн (суммарно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»).