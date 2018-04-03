Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Премьера продолжения классического советского мультфильма прошла в соцсетях.
Премьера продолжения классического советского мультфильма прошла в соцсетях.
3 апреля состоялась премьера первой серии «Возвращения в Простоквашино» — продолжения советского мультфильма. Видео было опубликовано в официальных группах киностудии «Союзмультфильм» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на сайте «Кино Mail.Ru». За первые несколько часов видеоролик набрал несколько миллионов просмотров — на момент написания заметки эта цифра составляет более 5 млн (суммарно в «Одноклассниках» и «ВКонтакте»).
«Возвращение в Простоквашино» — продолжение серии советских мультфильмов «Трое из Простоквашино», «Зима в Простоквашино» и «Каникулы в Простоквашино», снятых по мотивам произведений Эдуарда Успенского. Героев мультфильма озвучили актриса и телеведущая Юлия Меньшова (мама Дяди Федора), музыкант Гарик Сукачев (Шарик), актер Иван Охлобыстин (почтальон Печкин). Кот Матроскин говорит голосом Антона Табакова — сына Олега Табакова, который стал воплощением классического Матроскина и скончался за несколько недель до премьеры.
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