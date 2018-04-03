Керчь на сутки останется без воды и газа

«Будут проведены работы по переврезке газопровода среднего давления в местах подходов к Крымскому мосту. С 8 утра 10 апреля будут отключены порядка 30 тысяч абонентов и 31 предприятие. С 11 апреля начнется пуск газа, и окончатся работы 12 апреля до 19.00. Отключены будут микрорайоны Верхний и Нижний Солнечный, улица Свердлова, Солдатская Слободка, а также микрорайоны, ограниченные улицами Буденого, Ворошилова, Индустриальное шоссе и Блюхера», — пояснили РИА Новости Крым в «Крымгазсетях».