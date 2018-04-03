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18:05 (мск), источник: РИА Крым

Керчь на сутки останется без воды и газа

СИМФЕРОПОЛЬ, 3 апр — РИА Новости Крым. В Керчи 10 апреля отключат воду и частично ограничат подачу газа. Об этом РИА Новости Крым сообщили на предприятиях «Вода Крыма» и «Крымгазсети».

«Будут проведены работы по переврезке газопровода среднего давления в местах подходов к Крымскому мосту. С 8 утра 10 апреля будут отключены порядка 30 тысяч абонентов и 31 предприятие. С 11 апреля начнется пуск газа, и окончатся работы 12 апреля до 19.00. Отключены будут микрорайоны Верхний и Нижний Солнечный, улица Свердлова, Солдатская Слободка, а также микрорайоны, ограниченные улицами Буденого, Ворошилова, Индустриальное шоссе и Блюхера», — пояснили РИА Новости Крым в «Крымгазсетях».

В «Воде Крыма» уточнили, что на время отключения будет организован подвоз воды.

«10 апреля в 6 утра город будет отключен от подачи воды, включат в 4 утра 11 апреля. Будет организован подвоз воды. Причина — переврезка», — пояснили на предприятии.

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