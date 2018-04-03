Калининградец спел в автобусе, чтобы не платить за проезд

Калининградец спел в автобусе, чтобы не платить за проезд

В Калининграде пассажир автобуса № 36 решил спеть и сыграть на гитаре, чтобы не платить за проезд. Выступление в салоне общественного транспорта сняли на видео очевидцы.