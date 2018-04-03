Калининградец спел в автобусе, чтобы не платить за проезд
В Калининграде пассажир автобуса № 36 решил спеть и сыграть на гитаре, чтобы не платить за проезд. Выступление в салоне общественного транспорта сняли на видео очевидцы.
В Калининграде пассажир автобуса № 36 решил спеть и сыграть на гитаре, чтобы не платить за проезд. Выступление в салоне общественного транспорта сняли на видео очевидцы.
«Когда подошёл кондуктор, мужчина начал играть и петь. За проезд так и не заплатил и вышел через несколько остановок», — рассказал очевидец.
По рассказам свидетеля, некоторые пассажиры решили поощрить певца и дали ему мелочи перед выходом.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.