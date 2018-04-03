Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Упорство 4-летнего гимнаста покорило Сеть
Пассажирка метро прославилась после диалога в подземке (видео)
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Венера похожа на адПочему ученые думают, что на ней есть жизнь
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Самые необычные BMW
Пять мощных взрывов автомобилей произошли в Хабаровске - СМИ
Сенатор США: Россия вышла из-под контроля
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
17:48 (мск), источник: Клопс.ru

Калининградец спел в автобусе, чтобы не платить за проезд

В Калининграде пассажир автобуса № 36 решил спеть и сыграть на гитаре, чтобы не платить за проезд. Выступление в салоне общественного транспорта сняли на видео очевидцы.

«Когда подошёл кондуктор, мужчина начал играть и петь. За проезд так и не заплатил и вышел через несколько остановок», — рассказал очевидец.

По рассказам свидетеля, некоторые пассажиры решили поощрить певца и дали ему мелочи перед выходом.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Как Калининградская область выбирала президента страны: трансляция "Клопс"
В Калининградский зоопарк привезли подругу для муравьеда Лектора
В Британии не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
Эксперты: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для радаров РФ
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь