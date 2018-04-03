Временные сооружения у стадиона «Нижний Новгород» передадут региону

Источник: Newsroom24.ru

Временные сооружения, возводимые в районе «Стадиона Нижний Новгород» к ЧМ-2018, планируется передать региону после турнира. Об этом стало известно по результатам заседания регионального оперативного штаба по подготовке к проведению Чемпионата мира по футболу, которое состоялось в Нижегородском кремле 3 апреля.

«Временных объектов достаточно много, — сообщил и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский. — Так, у стадиона будут расположены медиацентр, зона для теле- и радиовещателей, центр выдачи Fan ID, центр волонтеров и билетный центр. Также стоит назвать пункты досмотра транспорта и грузов».

По словам Сватковского, сейчас совместно с правительством РФ обсуждаются принципы передачи этого имущества. «Наша задача — грамотно использовать эти сооружения не только во время Чемпионата, но и после турнира», — заявил Сватковский.