Услуга по подзарядке гаджетов появится до конца года в поездах БЖД

Источник: СБ - Беларусь сегодня

С 2008 года БЖД закупает вагоны и поезда с розетками для пассажиров. Однако остается много вагонов, выпущенных до 2008 года, где нет возможности заряжать гаджеты.

На базе Могилевского вагонного участка в поездах Могилев-Львов, Могилев-Солигорск, Могилев-Брест и Могилев-Минск в прошлом году был опробован проект по введению новой услуги «Подзарядка персональных электронных устройств».

У начальника поезда имелось универсальное мобильное зарядное устройство, которое пассажиры могли получить при необходимости, заплатив определенную сумму.