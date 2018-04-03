Услуга по подзарядке гаджетов появится до конца года в поездах БЖД
Услуга по подзарядке гаджетов появится до конца года в поездах Белорусской железной дороги, информировали SB.BY в
Услуга по подзарядке гаджетов появится до конца года в поездах Белорусской железной дороги, информировали SB.BY в
С 2008 года БЖД закупает вагоны и поезда с розетками для пассажиров. Однако остается много вагонов, выпущенных до 2008 года, где нет возможности заряжать гаджеты.
На базе Могилевского вагонного участка в поездах
У начальника поезда имелось универсальное мобильное зарядное устройство, которое пассажиры могли получить при необходимости, заплатив определенную сумму.
— В прошлом году этой услугой воспользовались 1090 человек. Сейчас ее собираются внедрить во всех локомотивах БЖД без розеток. В региональных элетропоездах
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