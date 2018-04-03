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18:04 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Услуга по подзарядке гаджетов появится до конца года в поездах БЖД

Услуга по подзарядке гаджетов появится до конца года в поездах Белорусской железной дороги, информировали SB.BY в пресс-центре организации.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

С 2008 года БЖД закупает вагоны и поезда с розетками для пассажиров. Однако остается много вагонов, выпущенных до 2008 года, где нет возможности заряжать гаджеты.

На базе Могилевского вагонного участка в поездах Могилев-Львов, Могилев-Солигорск, Могилев-Брест и Могилев-Минск в прошлом году был опробован проект по введению новой услуги «Подзарядка персональных электронных устройств».

У начальника поезда имелось универсальное мобильное зарядное устройство, которое пассажиры могли получить при необходимости, заплатив определенную сумму.

— В прошлом году этой услугой воспользовались 1090 человек. Сейчас ее собираются внедрить во всех локомотивах БЖД без розеток. В региональных элетропоездах эконом-класса такой услуги, конечно, не будет, — отметили в пресс-центре.

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