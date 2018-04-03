Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скрипаль ни при чем: Лондон уличили в грандиозном обмане -эксперт
В Россию и Беларусь вернется подзабытая марка недорогих машин
Упорство 4-летнего гимнаста покорило Сеть
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Ксению Собчак уличили в использовании фотошопа
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
Сын Табакова озвучил Матроскина в новых сериях «Простоквашино»
Очнувшийся после операции Шварценеггер процитировал Терминатора
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
СМИ: новую фотографию Волочковой назвали "пошлостью"
Пять мощных взрывов машин прогремели в Хабаровске
Альбина Джанабаева надела необычное мини-платье
Разрушенная сказка: история любви Ченнинга Татума и Дженны Деван
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
11Акции в память о погибших в Кемерово
20Последствия пожара в ТЦ «Зимняя вишня»
17:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

В школах Воронежа продлевать весенние каникулы не будут

В школах Воронежа продлевать весенние каникулы не будут, несмотря на превышение эпидпорога по гриппу. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Занятия начнутся в четверг, 5 апреля.

Источник: РИА "Новости"

В семи районах области, где сохраняется высокий риск заболеваемости, карантин могут продлить до понедельника, 9 апреля. Такое решение уже приняли власти Борисоглебского и Калачеевского районов.

В целом эпидемия, говорят санитарные врачи, пошла на спад. Пик пройден, но эпидпорог по-прежнему превышен на 33%. Почти 15 тыс. заболевших обратились к медикам за минувшую неделю.

Врачи советуют соблюдать правила профилактики, риск заболеть гриппом или ОРВИ по-прежнему высокий. И такая ситуация, прогнозируют санврачи, может продлиться ещё около трёх недель.

— Переломный момент всё-таки произошёл. Поскольку если на прошлой неделе у нас превалировали только вирусы гриппа Н1N1, то в конце недели появилась циркуляция других вирусов. Не гриппозной этиологии. Это говорит о том, что, в общем-то, мы сейчас повернули на спад. Но, как правило, подъём всегда бывает быстрее, нежели чем спад, — пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Гунина.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 "Дети остались за дверью": заперший двери кинозала "Зимней вишни" мужчина потерял в огне дочерей
Известный российский актер сядет на 22 года за растление малолетних
В Британии не смогли доказать вину России в отравлении Скрипалей
Эксперты: сбившая MH17 ракета могла быть невидима для радаров РФ
Мария Аронова устроила скандал на сцене из-за зарплаты
Ученые показали, как выглядел живший 28 тысяч лет назад человек
Путин подписал закон о прямых платежах за ресурсы ЖКХ
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ
Спорт
МОК назвал претендентов на проведение Олимпийских игр 2026 года Город, где пройдут зимние Олимпийские и Паралимпийские игры 2026 года, будет выбран на сессии МОК в сентябре 2019 года
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь