В школах Воронежа продлевать весенние каникулы не будут

— Переломный момент всё-таки произошёл. Поскольку если на прошлой неделе у нас превалировали только вирусы гриппа Н1N1, то в конце недели появилась циркуляция других вирусов. Не гриппозной этиологии. Это говорит о том, что, в общем-то, мы сейчас повернули на спад. Но, как правило, подъём всегда бывает быстрее, нежели чем спад, — пояснила начальник отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Воронежской области Ольга Гунина.