В школах Воронежа продлевать весенние каникулы не будут
В школах Воронежа продлевать весенние каникулы не будут, несмотря на превышение эпидпорога по гриппу. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Занятия начнутся в четверг, 5 апреля.
В школах Воронежа продлевать весенние каникулы не будут, несмотря на превышение эпидпорога по гриппу. Об этом сообщили сегодня в Роспотребнадзоре. Занятия начнутся в четверг, 5 апреля.
В семи районах области, где сохраняется высокий риск заболеваемости, карантин могут продлить до понедельника, 9 апреля. Такое решение уже приняли власти Борисоглебского и Калачеевского районов.
В целом эпидемия, говорят санитарные врачи, пошла на спад. Пик пройден, но эпидпорог
Врачи советуют соблюдать правила профилактики, риск заболеть гриппом или ОРВИ
— Переломный момент
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.