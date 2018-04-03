Дачники-пенсионеры с 1 мая будут платить меньше за билеты на электрички
МИНСК, 3 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога с 1 мая текущего года вводит для пенсионеров 50-процентную сидку на билеты на поезда региональных линий экономкласса, сообщили во вторник в
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