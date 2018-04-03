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18:13 (мск), источник: Sputnik.by

Дачники-пенсионеры с 1 мая будут платить меньше за билеты на электрички

МИНСК, 3 апр — Sputnik. Белорусская железная дорога с 1 мая текущего года вводит для пенсионеров 50-процентную сидку на билеты на поезда региональных линий экономкласса, сообщили во вторник в пресс-службе БЖД.

Источник: Sputnik.by

Данная мера временная — скидка будет действовать только до 30 сентября.

При этом в БЖД отметили, что эта льгота не предоставляется пенсионерам, которые захотят попасть на дачу на поездах городских линий или региональных линий бизнес-класса.

Чтобы дешевле купить билет, в кассе БЖД нужно будет предъявить пенсионное удостоверение. Этот документ также следует иметь при себе в поезде, чтобы при необходимости показать контролерам.

В пресс-службе также напомнили, что на дачный период БЖД предусмотрела максимальные схемы движения поездов региональных линий экономкласса.

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