«Единый экзамен должен оценивать творческое начало»

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Глава Российской академии наук Александр Сергеев не призывал полностью отказаться от Единого государственного экзамена, но считает необходимым пересмотреть систему оценки знаний. Об этом сам ученый заявил в интервью «Коммерсантъ FM». Ранее СМИ растиражировали тезис президента РАН о том, что отмена ЕГЭ позволит изменить «траекторию образования».

— Почему вы считаете, что ЕГЭ сейчас нельзя однозначно считать эффективным инструментом?

— Меня все спрашивают, что я имел в виду, когда говорил о ЕГЭ. Я считаю, здесь, конечно, очень важен контекст. И просто вырванные слова из контекста могут действительно каким-то образом дезориентировать.

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Речь идет вот о чем: на открытии Московского экономического форума меня попросили поприветствовать гостей и сказать несколько слов о текущем моменте. Я сказал, что текущий момент характеризуется тем, что мы входим в новое шестилетие, поставлены задачи преодоления нашего научно-технического, научно-технологического отставания. И этот темп преодоления должен быть достаточно большим, мы должны в науке и технологии развиваться не только быстрее, чем у нас развиваются неинновационные сектора в промышленности, но и быстрее, чем развиваются инновационные сектора в зарубежной промышленности.

Это супертяжелая задача, и многие скептики — да и не только скептики — говорят: как это вот так мы можем рвануть и все это у нас получится?

Я сказал, что считаю важнейшим условием вообще выполнимости этой задачи то, что мы будем в максимальной степени использовать свойственное нам качество — творческое начало и креативность.

Только раскрепостив именно наше творческое начало, мы можем на что-то претендовать. Это нужно делать по всему фронту — и в ученой среде, и в экономических институтах, и в университетах, и в школе — везде.

В академических институтах, вы знаете, два года назад введена система нормочасов, введено нормирование творческого труда ученого. Этого не было никогда — ни в советское время, ни ранее в российское время. И это неправильно.

Если мы идем дальше вниз — в университет, в школу, то мы должны максимальные усилия сосредоточить на том, чтобы воспитывать это творческое начало, отбирать творческие личности. Потому что они в будущем через какое-то время придут в науку и смогут ее вытянуть из такой ситуации.

Я сказал, что нам, в конце концов, надо решать вопрос о возвращении естественных наук в школу, чтобы опять стала в достаточных количествах преподаваться физика и математика, которые являются основой творческой профессии.

Дальше — тот отбор, который происходит с помощью ЕГЭ, вовсе не ориентирован на то, чтобы выискивать творческих личностей, подчеркивать творческое начало. От этого надо отказаться. Вот в этом контексте это было сказано.

То есть отказаться от ЕГЭ в качестве системы оценки результатов обучения как набора фактических данных без того, чтобы оценивать ассоциативное мышление, возможность решения каких-то ситуаций и так далее. Вот это должно быть основой государственного экзамена.

Прежде всего, вот это нужно оценивать, поддерживать тех, кто силен. А на второй план уводить то, что сейчас присутствует в основном в системе ЕГЭ.

Я, вообще говоря, не исключаю, что могла быть предложена форма единого государственного экзамена, которая оценивает именно креативное начало школьников.

Почему бы и нет? Наверное, такое тоже может быть. Так что это был призыв к тому, чтобы раскрепостить везде наше творческое начало. Без этого мы никого не догоним.

— Так ли плоха сейчас научная подготовка российских школьников? Регулярно наши команды занимают призовые места на международных олимпиадах и так далее. Или вы считаете, что все равно этого недостаточно?

— Олимпиады могут быть разного калибра, понимаете? На самом деле нужно со статистикой обсуждать и смотреть. Равные возможности для детей из разных регионов — то, что приводится в качестве аргумента в пользу ЕГЭ — наверное, должны быть. Но — еще раз — если мы не будем именно производить отбор творческих личностей, даже давая равные возможности детям из всех регионов, мы с вами ни за кем в этом мире не угонимся.

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Олимпиадное движение должно развиваться и продолжаться, но, я бы сказал, нам с вами нужны не отдельные личности, которые мы определим как победителей олимпиад, нам нужен целый слой таких креативных людей воспитывать. Это не должны быть одиночки, это должно быть в массовом порядке. Мы должны за счет творческого начала, которое проявляют все, а не только отдельные победители олимпиад, двинуться вперед.

— Чего сейчас недостает в программах российских школ в таком случае? Больше часов либо научных лабораторий?

— А вы знаете, как сейчас сжалось количество часов в средней школе по преподаванию естественнонаучных дисциплин?

Сейчас физика и математика преподаются в несравненное количество раз меньше, чем раньше.

У нас в гостях не так давно был министр образования Армении, он сказал: хотя я гуманитарий, но понимаю, что задача сейчас — ввести в школьную программу как можно большее число часов естественнонаучных дисциплин, прежде всего физики и математики. Все понимают, что эти дисциплины как раз учат логике, моделированию — тем компонентам, которые являются основным в творческой деятельности. Поэтому, да, я считаю, что мы обязательно должны таким образом поступить в отношении нашего среднего образования — число естественнонаучных часов преподавания должно увеличиться. И вовсе не потому, что я физик, поймите меня правильно.