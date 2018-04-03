«Единый экзамен должен оценивать творческое начало»
Президент РАН Александр Сергеев пояснил «Ъ FM», что подразумевал под «отменой ЕГЭ».
Президент РАН Александр Сергеев пояснил «Ъ FM», что подразумевал под «отменой ЕГЭ».
Глава Российской академии наук Александр Сергеев не призывал полностью отказаться от Единого государственного экзамена, но считает необходимым пересмотреть систему оценки знаний. Об этом сам ученый заявил в интервью «Коммерсантъ FM». Ранее СМИ растиражировали тезис президента РАН о том, что отмена ЕГЭ позволит изменить «траекторию образования».
— Почему вы считаете, что ЕГЭ сейчас нельзя однозначно считать эффективным инструментом?
— Меня все спрашивают, что я имел в виду, когда говорил о ЕГЭ. Я считаю, здесь, конечно, очень важен контекст. И просто вырванные слова из контекста могут действительно
Речь идет вот о чем: на открытии Московского экономического форума меня попросили поприветствовать гостей и сказать несколько слов о текущем моменте. Я сказал, что текущий момент характеризуется тем, что мы входим в новое шестилетие, поставлены задачи преодоления нашего
Это супертяжелая задача, и многие скептики — да и не только скептики — говорят: как это вот так мы можем рвануть и все это у нас получится?
Я сказал, что считаю важнейшим условием вообще выполнимости этой задачи то, что мы будем в максимальной степени использовать свойственное нам качество — творческое начало и креативность.
В академических институтах, вы знаете, два года назад введена система нормочасов, введено нормирование творческого труда ученого. Этого не было никогда — ни в советское время, ни ранее в российское время. И это неправильно.
Если мы идем дальше вниз — в университет, в школу, то мы должны максимальные усилия сосредоточить на том, чтобы воспитывать это творческое начало, отбирать творческие личности. Потому что они в будущем через
Я сказал, что нам, в конце концов, надо решать вопрос о возвращении естественных наук в школу, чтобы опять стала в достаточных количествах преподаваться физика и математика, которые являются основой творческой профессии.
То есть отказаться от ЕГЭ в качестве системы оценки результатов обучения как набора фактических данных без того, чтобы оценивать ассоциативное мышление, возможность решения
Прежде всего, вот это нужно оценивать, поддерживать тех, кто силен. А на второй план уводить то, что сейчас присутствует в основном в системе ЕГЭ.
Почему бы и нет? Наверное, такое тоже может быть. Так что это был призыв к тому, чтобы раскрепостить везде наше творческое начало. Без этого мы никого не догоним.
— Так ли плоха сейчас научная подготовка российских школьников? Регулярно наши команды занимают призовые места на международных олимпиадах и так далее. Или вы считаете, что все равно этого недостаточно?
— Олимпиады могут быть разного калибра, понимаете? На самом деле нужно со статистикой обсуждать и смотреть. Равные возможности для детей из разных регионов — то, что приводится в качестве аргумента в пользу ЕГЭ — наверное, должны быть. Но — еще раз — если мы не будем именно производить отбор творческих личностей, даже давая равные возможности детям из всех регионов, мы с вами ни за кем в этом мире не угонимся.
Олимпиадное движение должно развиваться и продолжаться, но, я бы сказал, нам с вами нужны не отдельные личности, которые мы определим как победителей олимпиад, нам нужен целый слой таких креативных людей воспитывать. Это не должны быть одиночки, это должно быть в массовом порядке. Мы должны за счет творческого начала, которое проявляют все, а не только отдельные победители олимпиад, двинуться вперед.
— Чего сейчас недостает в программах российских школ в таком случае? Больше часов либо научных лабораторий?
— А вы знаете, как сейчас сжалось количество часов в средней школе по преподаванию естественнонаучных дисциплин?
У нас в гостях не так давно был министр образования Армении, он сказал: хотя я гуманитарий, но понимаю, что задача сейчас — ввести в школьную программу как можно большее число часов естественнонаучных дисциплин, прежде всего физики и математики. Все понимают, что эти дисциплины как раз учат логике, моделированию — тем компонентам, которые являются основным в творческой деятельности. Поэтому, да, я считаю, что мы обязательно должны таким образом поступить в отношении нашего среднего образования — число естественнонаучных часов преподавания должно увеличиться. И вовсе не потому, что я физик, поймите меня правильно.
Беседовала Анна Афанасьева.
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