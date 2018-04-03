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18:15 (мск), источник: Новости Mail.Ru

Британский папа завел YouTube-канал, чтобы общаться со своими детьми

Отец пятерых детей придумал оригинальный способ коммуникации с подрастающим поколением.

Источник: Reuters

43-летний Джастин Смит, отец двух дочерей (10 и 11 лет) и трех сыновей (13, 14 и 22 лет), устал от того, что его дети постоянно сидят в своих телефонах. Но вместо того, чтобы ругаться с наследниками, он решил к ним присоединиться и завел свой собственный YouTube-канал под названием Joe Daddyutube.

Во время загрузки произошла ошибка.

По словам Джастина, его целью было отвлечь детей от «глупых или опасных» видео и дать им источник семейных и веселых роликов.

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И, кажется, все получилось. Хотя дети новоиспеченного влогера отметили, что свое первое видео он снял неправильно — «в портретном режиме и вертикально, а нужно было в ландшафтном и горизонтально».

Мистер Смит работает менеджером по продажам в крупной продуктовой компании и часто ездит в командировки за границу. Он считает, что видеоканал поможет ему стать ближе к детям и показать им, чем он занимается.

За четыре дня находчивый папа успел снять пять видеороликов и на него подписались 32 человека.

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