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18:19 (мск), источник: Playboy

Памяти дрона «Почты России»: самые эпичные падения беспилотников

Мы понимаем, что дронам еще далеко до птиц, а человеку еще придется немало потренироваться, чтобы умело запускать беспилотники в воздух.

Чтобы «Почте России» не было так обидно за свой беспилотник, Playboy составил эпичную подборку с крушениями дронов по самым неожиданным причинам.

В Бурятии при первом запуске потерпел крушение дрон российской компании «Рудрон/Экспедитор 3М». Его задачей было доставить посылку «Почты России» в соседнее село, находящееся в 16 км от места запуска.

Беспилотник не успел набрать нужную высоту и через несколько секунд после взлета врезался в стену ближайшего дома. Размер нанесенного ущерба составил 1,2 млн рублей.

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Дрон vs Злой фермер

«Когда на твою ферму проникает злоумышленник, первым делом ты бежишь в сарай за ружьем» — негласное правило всех фермеров. Вряд ли этот дрон что-то замышлял, однако у мужика сработал инстинкт типичного фермера.

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Дрон vs Пожарная служба

Многие дроны суют свой нос куда не надо. В этот раз беспилотник решил понаблюдать за пожаром в одном из домов Флориды. Пожарным это не понравилось, поэтому, ссылаясь на нарушение конфиденциальности, дрон был облит из шланга.

Дрон vs Рейвер

Южноамериканский рейвер увидел дрон в небе и побежал его ловить. Вероятно, он хотел взять его себе в качестве трофея, а может быть он подумал, что это НЛО, которое необходимо обезвредить. В конце видео его задерживают охранники, а он слегка недоумевает от происходящего.

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Дрон vs Маунтинбайк

На этом видео дрон решил потягаться с маунтинбайком, но не рассчитал свои силы. Ничего, дроны вам еще покажут.

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Дрон vs Мотоцикл

Здесь мотоциклисту не удалось устоять от неприятельского дрона, и он вместе с беспилотником повалился на землю.

1:1 байкеры!

Дрон vs Гоночная машина

На полной скорости гоночная машина сметает дрона со своего пути. Сопротивление бесполезно.

1:2 в пользу крупногабаритных машин.

Дрон vs Гидроцикл

Дрон мстит гидроциклу за гоночную машину.

2:2!

Дрон vs Баскетбольное кольцо

Дрон и баскетбол вещи несовместимые, по крайней мере, для этих парней. Видимо, кто-то из них перепутал мяч с дроном и захотел забросить беспилотником трехочковый.

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Дрон vs Орел

Птицам не нравится, что их пространство занимают эти назойливые дроны. Кажется, война против роботов уже понемногу начинается.

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Дрон vs Ветряная мельница

Любопытного дрона свалила ветряная мельница. Наповал.

Дрон vs Дикая природа

Дроны уже просто запутались. Им надо передохнуть.

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