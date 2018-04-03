April 3, 2018
Собака стала (дважды) почетным начальником вокзала в Японии
Тот случай, когда собака успешно продвигается по службе.
Тот случай, когда собака успешно продвигается по службе.
Пес по имени Васао уже не в первый раз становится почетным начальником железнодорожной станции в городе Адзигасава. Он занимает эту должность с 2011 года. В обязанности Васао входит встречать и провожать пассажиров в часы пик.
Торжественная церемония состоялась 1 апреля перед станцией Адзигасава. Во время нее ответственный за собаку Сэцуко Кикуя зачитал документ об очередном назначении Васао начальником вокзала.
Заместителем
Васао популярен не только в Японии, но и во всем мире. История началась 11 лет назад, когда его приютила 71-летняя жительница Сэцуко Кикуя (до этого Васао был бездомным щенком). Тогда про Васао рассказывали в интернете и на телевидении. После кончины хозяйки ответственным за собаку был назначен Такэси Кудо.
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