Собака стала (дважды) почетным начальником вокзала в Японии

Пес по имени Васао уже не в первый раз становится почетным начальником железнодорожной станции в городе Адзигасава. Он занимает эту должность с 2011 года. В обязанности Васао входит встречать и провожать пассажиров в часы пик.

Васао популярен не только в Японии, но и во всем мире. История началась 11 лет назад, когда его приютила 71-летняя жительница Сэцуко Кикуя (до этого Васао был бездомным щенком). Тогда про Васао рассказывали в интернете и на телевидении. После кончины хозяйки ответственным за собаку был назначен Такэси Кудо.