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18:23 (мск), источник: Питомцы Mail.Ru

Собака стала (дважды) почетным начальником вокзала в Японии

Тот случай, когда собака успешно продвигается по службе.

Пес по имени Васао уже не в первый раз становится почетным начальником железнодорожной станции в городе Адзигасава. Он занимает эту должность с 2011 года. В обязанности Васао входит встречать и провожать пассажиров в часы пик.

Торжественная церемония состоялась 1 апреля перед станцией Адзигасава. Во время нее ответственный за собаку Сэцуко Кикуя зачитал документ об очередном назначении Васао начальником вокзала.

Заместителем акита-ину станет его возлюбленная Цубаки. Дочку Васао по имени Темэ, кстати, возьмут стажером.

Васао популярен не только в Японии, но и во всем мире. История началась 11 лет назад, когда его приютила 71-летняя жительница Сэцуко Кикуя (до этого Васао был бездомным щенком). Тогда про Васао рассказывали в интернете и на телевидении. После кончины хозяйки ответственным за собаку был назначен Такэси Кудо.

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