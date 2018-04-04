На доме в центре Москвы нашли фальшивые окна

На одном из домов в центре Москвы обнаружили фальшивые окна, прикрепленные к фасаду. Внимание на здание обратил один из пользователей Pikabu. Здание, о котором идет речь, располагается на пересечении проспекта Академика Сахарова и Садового кольца.

Автор поста сравнил фотографии дома за разные годы. Сначала фасад был закрыт рекламой, затем его украшало граффити, а потом появились «накладные окна». «Теперь на одной из сторон дома красуются черные окна и издали, почти как настоящие», — заключил он.