Городской роддом закрывают в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске родильное отделение в третьей городской больнице перестанет работать со второго мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ — В Петропавловске родильное отделение в третьей городской больнице перестанет работать со второго мая, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Закрытие отделения, больше известного как городской роддом, прокомментировал заместитель руководителя управления здравоохранения Дауренбек Бейсембаев.
«В 2011 году профилировали отделение патологии беременных и гинекологию и открыли родильное отделение на 20 коек для беременных без осложнений. Со временем количество родов стало меньше, в основном беременные стали поступать с патологиями. Мы всех их переводим в областной перинатальный центр нашего города», — сказал Д. Бейсембаев.
«В 2017 году на родильное отделение потратили 106 миллионов тенге. Нерентабельность составила 21%, около 19 миллионов тенге. Койки простояли. Эти деньги можно было направить на другие медицинские цели. Коллегия врачей области приняла решение профилировать родильное отделение в третьей городской больнице и передать 20 коек в областной перинатальный центр. Что касается персонала отделения, то они могут перейти в ОПЦ или остаться в больнице», — отметил Д. Бейсембаев.
На месте родильного отделения откроют отделение реабилитации для ортопедических больных на 10 коек. Отделение гинекологии на 60 коек и патологии для беременных женщин в третьей городской больнице будут работать в прежнем режиме.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.