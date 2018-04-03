Городской роддом закрывают в Петропавловске

Источник: Kazinform

Закрытие отделения, больше известного как городской роддом, прокомментировал заместитель руководителя управления здравоохранения Дауренбек Бейсембаев.

По его словам, основной причиной стала нерентабельность и отсутствие медицинских кадров.

«В 2011 году профилировали отделение патологии беременных и гинекологию и открыли родильное отделение на 20 коек для беременных без осложнений. Со временем количество родов стало меньше, в основном беременные стали поступать с патологиями. Мы всех их переводим в областной перинатальный центр нашего города», — сказал Д. Бейсембаев.

Отделение полностью закрывали из-за несоответствия санитарным требованиям в 2016 году. Через год его открыли, но возникли проблемы со специалистами. В основном все они работают в областном перинатальном центре. Там же делали и анализы для новорожденных.

«В 2017 году на родильное отделение потратили 106 миллионов тенге. Нерентабельность составила 21%, около 19 миллионов тенге. Койки простояли. Эти деньги можно было направить на другие медицинские цели. Коллегия врачей области приняла решение профилировать родильное отделение в третьей городской больнице и передать 20 коек в областной перинатальный центр. Что касается персонала отделения, то они могут перейти в ОПЦ или остаться в больнице», — отметил Д. Бейсембаев.