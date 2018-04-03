У этой пары 400 личностей на двоих
У обеих девушек диссоциативное расстройство личности.
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У обеих девушек диссоциативное расстройство личности.
Даже еженедельный поход в магазин может вызвать трудности у 27-летней Кай и 26-летней Франц. Девушки могут поссориться на тему того, что они хотят купить к чаю. Обеим диагностировали диссоциативное расстройство личности: на двоих у них 400 альтер эго, которые хаотично сменяют друг друга.
Тела девушек моногамны, но между их альтер эго существует множество различных вариантов отношений — не только романтических.
Когда «активными» личностями у Кай и Франц становятся дети, пара на день остается без еды: их альтер эго не умеют готовить.
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