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20:28 (мск), источник: Sputnik.md

В Кишиневе опять изменили маршруты общественного транспорта

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. Мэрия Кишинева объявила о том, что с 1 апреля частично изменены некоторые маршруты общественного транспорта. С чем связаны изменения, не уточняется. Всего же под форматирование попали 12 маршрутов.

Источник: Sputnik.md

Автобусы № 26 будут следовать с улицы Л. Деляну по улицам Алба-Юлия, И. Крянгэ, бульвару Штефана чел Маре, улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа 1989 года, А. Пушкина, К. Тэнасе, бульварам Г. Виеру, Ренаштерий, улицам Т. Владимиреску, Киевская, Московскому проспекту, улицам Студенческая, Соколень, Дойна (кладбище Св. Лазаря); обратно — с улицы Дойна по улицам Соколень, Студенческая, Московскому проспекту, улицам Киевская, Т. Владимиреску, бульварам Ренаштерий, Г. Виеру, улицам К. Тэнасе, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, бульвару Штефана чел Маре, улицам И. Крянгэ, Алба-Юлия, Балканскому шоссе и улице Л. Деляну.

Маршрут микроавтобусов № 113 изменен следующим образом: с улицы М. Садовяну по улице И. Виеру, бульвару Мирча чел Бэтрын, улицам Мештерул Маноле, Вадул луй Водской, Мерень, Будешть, Подул Ыналт, Заводской, Измаильской, Митрополита Варлаама, Тигине, Букурешть, Чуфля, виадуку, бульварам Дачия и Куза Водэ, улицам Сармизеджетуза, Буребиста, бульвару Дачия, улицам Валя Кручий и Друмул Бэчойулуй; обратно — с улицы Друмул Бэчойулуй по улице Валя Кручий, бульвару Дачия, улицам Буребиста, Сармизеджетуза, бульварам Куза Водэ, Дачия, Дечебал, улице Н. Зелинского, виадуку, улицам Букурешть, Измаил, Вадул луй Водской, Отоваске, Подул Ыналт, Будешть, Мерень, Вадул луй Водской, Мештрул Маноле, бульвару Мирча чел Бэтрын, улицам И. Виеру и М. Садовяну.

Маршрутки № 122 будут следовать с улицы Валя Кручий по бульварам Дачия, Дечебал, Ю. Гагарина, К. Негруцци, Штефана чел Маре, улицам И. Крянгэ и Алба-Юлия; обратно — с улицы Ала-Юлия по улице И. Крянгэ, бульварам Штефана чел Маре, К. Негруцци, Ю. Гагарина, Дечебал, Дачия и улице Валя Кручий.

Изменился и маршрут микроавтобуса № 125: в черте пригорода Дурлешты — с улицы Тестемицяну по улицам Александру чел Бун, Ливезилор, дорога к улице Н. Грибова, улицам Н. Грибова, Т. Владимиреску; в черте Кишинева — с улицы И. Пеливан по улицам Алба-Юлия, И. Крянгэ, бульвару Штефана чел Маре, улицам Щусева, Букурешть, Тигина, А. Матеевича, Пан Халиппа, И. Инкулец, Н. Тестимицяну; в черте пригорода Кодру — с улицы Костюжжены по улицам Валя Апелор, Костюжень, Н. Тургенева. Обратный маршрут таков: в черте пригорода Кодру — с улицы Н. Тургенева по улицам Костюжень, Валя Апелор, Костюжень; в черте Кишинева — с улицы Н. Тестимицяну по улицам И. Инкулец, Измаильская, Букурешть, А. Щусева, бульвару Штефана чел Маре, улицам И. Крянгэ, Алба-Юлия, И. Пеливан; в черте пригорода Дурлешты — с улицы Т. Владимиреску по улицам Н. Грибова, дороге к улице Ливезилор, улицам Александру чел Бун и Н. Тестимицяну.

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