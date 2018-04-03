В Кишиневе опять изменили маршруты общественного транспорта

Источник: Sputnik.md

Автобусы № 26 будут следовать с улицы Л. Деляну по улицам Алба-Юлия, И. Крянгэ, бульвару Штефана чел Маре, улицам Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, 31 Августа 1989 года, А. Пушкина, К. Тэнасе, бульварам Г. Виеру, Ренаштерий, улицам Т. Владимиреску, Киевская, Московскому проспекту, улицам Студенческая, Соколень, Дойна (кладбище Св. Лазаря); обратно — с улицы Дойна по улицам Соколень, Студенческая, Московскому проспекту, улицам Киевская, Т. Владимиреску, бульварам Ренаштерий, Г. Виеру, улицам К. Тэнасе, Митрополита Г. Бэнулеску-Бодони, бульвару Штефана чел Маре, улицам И. Крянгэ, Алба-Юлия, Балканскому шоссе и улице Л. Деляну.

Маршрут микроавтобусов № 113 изменен следующим образом: с улицы М. Садовяну по улице И. Виеру, бульвару Мирча чел Бэтрын, улицам Мештерул Маноле, Вадул луй Водской, Мерень, Будешть, Подул Ыналт, Заводской, Измаильской, Митрополита Варлаама, Тигине, Букурешть, Чуфля, виадуку, бульварам Дачия и Куза Водэ, улицам Сармизеджетуза, Буребиста, бульвару Дачия, улицам Валя Кручий и Друмул Бэчойулуй; обратно — с улицы Друмул Бэчойулуй по улице Валя Кручий, бульвару Дачия, улицам Буребиста, Сармизеджетуза, бульварам Куза Водэ, Дачия, Дечебал, улице Н. Зелинского, виадуку, улицам Букурешть, Измаил, Вадул луй Водской, Отоваске, Подул Ыналт, Будешть, Мерень, Вадул луй Водской, Мештрул Маноле, бульвару Мирча чел Бэтрын, улицам И. Виеру и М. Садовяну.

Маршрутки № 122 будут следовать с улицы Валя Кручий по бульварам Дачия, Дечебал, Ю. Гагарина, К. Негруцци, Штефана чел Маре, улицам И. Крянгэ и Алба-Юлия; обратно — с улицы Ала-Юлия по улице И. Крянгэ, бульварам Штефана чел Маре, К. Негруцци, Ю. Гагарина, Дечебал, Дачия и улице Валя Кручий.