Пасха в Молдове: Таможенная служба меняет режим работы
КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В связи с перспективой роста числа желающих пересечь границу в период пасхальных праздников Таможенная служба решила ввести ряд временных, но необходимых мер.
КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В связи с перспективой роста числа желающих пересечь границу в период пасхальных праздников Таможенная служба решила ввести ряд временных, но необходимых мер.
1. На каждом таможенном посту будут действовать группы оперативного реагирования.
2. Круглые сутки будут работать сотрудники ведомства по борьбе с мошенничеством, чтобы перехватить на себя ряд обязанностей таможенников.
3. На КПП «Тудора», «Джурджулешть», «Скулень» и «Паланка», тех, что пользуются наибольшей популярностью у граждан, будет введена система двух коридоров. Те, у кого нет при себе предметов, подлежащих декларированию, смогут переходить границу через зеленый коридор. Остальных ждет красный коридор.
4. Те же меры были предложены таможенникам Украины и Румынии на совместных участках границы.
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