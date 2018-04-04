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00:50 (мск), источник: Sputnik.md

Пасха в Молдове: Таможенная служба меняет режим работы

КИШИНЕВ, 3 апр — Sputnik. В связи с перспективой роста числа желающих пересечь границу в период пасхальных праздников Таможенная служба решила ввести ряд временных, но необходимых мер.

Источник: Sputnik.md

1. На каждом таможенном посту будут действовать группы оперативного реагирования.

2. Круглые сутки будут работать сотрудники ведомства по борьбе с мошенничеством, чтобы перехватить на себя ряд обязанностей таможенников.

3. На КПП «Тудора», «Джурджулешть», «Скулень» и «Паланка», тех, что пользуются наибольшей популярностью у граждан, будет введена система двух коридоров. Те, у кого нет при себе предметов, подлежащих декларированию, смогут переходить границу через зеленый коридор. Остальных ждет красный коридор.

4. Те же меры были предложены таможенникам Украины и Румынии на совместных участках границы.

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