Пасха в Молдове: Таможенная служба меняет режим работы

2. Круглые сутки будут работать сотрудники ведомства по борьбе с мошенничеством, чтобы перехватить на себя ряд обязанностей таможенников.

3. На КПП «Тудора», «Джурджулешть», «Скулень» и «Паланка», тех, что пользуются наибольшей популярностью у граждан, будет введена система двух коридоров. Те, у кого нет при себе предметов, подлежащих декларированию, смогут переходить границу через зеленый коридор. Остальных ждет красный коридор.