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22:27 (мск), источник: БЕЛТА

Определены сроки посещения кладбищ в зонах отчуждения и отселения на Радуницу

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Администрация зон отчуждения и отселения МЧС распространила информацию о сроках посещения мест захоронений на территориях зон отчуждения и отселения без пропусков с обязательной регистрацией на контрольно-пропускных пунктах, сообщает БЕЛТА.

Источник: AP 2018

Такой порядок пребывания будет действовать с 15 по 17 апреля, а также дополнительно 14 апреля на территории Брагинского, Наровлянского и Хойникского районов и 8 апреля на территории Ветковского района Гомельской области. Пребывание в зонах отчуждения и отселения в эти дни разрешено с 9.00 до 17.00.

Гражданам Беларуси и других государств для посещения кладбищ в эти дни необходимо иметь при себе паспорт или иной документ удостоверяющий личность, а также документы на транспортное средство при передвижения на нем.

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Эти документы необходимо предъявлять по требованию специалистов Администрации зон отчуждения и отселения, сотрудников органов внутренних дел, обеспечивающих охрану территорий радиоактивного загрязнения, работников отдела охраны Полесского государственного радиационно-экологического заповедника. Кладбища, расположенные на территории этого заповедника в Хойникском, Брагинском и Наровлянском районах, одновременно относятся и к пограничной зоне, поэтому для иностранных граждан необходимо дополнительно получить пропуск в пограничную зону в территориальных органах погранслужбы.

Въезжать на территорию Полесского государственного радиационно-экологического заповедника можно только через контрольно-пропускные пункты по пути следования. При выезде с этой территории будет производиться радиационный контроль.

Сотрудники администрации напоминают, что во время благоустройства захоронений необходимо применять простейшие средства защиты — марлевые повязки, перчатки. По их окончании верхнюю одежду следует тщательно встряхнуть, открытые части тела вымыть привезенной с собой водой.

После уборки могил мусор необходимо складировать в специально оборудованных местах. Находясь на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению, запрещается отклоняться от маршрута движения, разводить костры, поджигать траву и растительность, сжигать мусор, повреждать или переносить знаки радиационной опасности, пользоваться водой из открытых источников, собирать дикорастущие растения. Также рекомендуется уделять особое внимание детям.

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