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00:31 (мск), источник: Tengrinews

Казахстанские чиновники попали в неловкую ситуацию за границей

Казахстанская делегация во главе с заместителем премьер-министра Аскаром Жумагалиевым оказалась в неловкой ситуации во время визита в Эстонию, сообщает портал ERR.

Источник: Tengrinews

Один из участников прошедшей на прошлой недели встречи, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что конфуз возник в Министерстве внутренних дел Эстонии, поскольку в качестве иллюстрации одного из выступлений была использована фотография героя фильма «Борат», запрещенного в свое время в республике.

Докладчик быстро отреагировал и извинился, а министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт лично извинился перед гостями из Казахстана в связи с неудачным слайдом.

«Это был действительно глупый пример, но, к счастью, все было решено на месте», — прокомментировал он произошедшее.

Позже МВД Эстонии признало факт недоразумения.

«Это произошло, когда в подготовленной для Казахстана презентации были использованы неподходящие изображения. Гостям были принесены извинения, и автор презентации понял свою ошибку», — заявила руководитель по коммуникациям ведомства Кристийна Херодес.

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