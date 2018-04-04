Казахстанские чиновники попали в неловкую ситуацию за границей
Казахстанская делегация во главе с заместителем
Казахстанская делегация во главе с заместителем
Один из участников прошедшей на прошлой недели встречи, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что конфуз возник в Министерстве внутренних дел Эстонии, поскольку в качестве иллюстрации одного из выступлений была использована фотография героя фильма «Борат», запрещенного в свое время в республике.
Докладчик быстро отреагировал и извинился, а министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт лично извинился перед гостями из Казахстана в связи с неудачным слайдом.
«Это был действительно глупый пример, но, к счастью, все было решено на месте», — прокомментировал он произошедшее.
Позже МВД Эстонии признало факт недоразумения.
«Это произошло, когда в подготовленной для Казахстана презентации были использованы неподходящие изображения. Гостям были принесены извинения, и автор презентации понял свою ошибку», — заявила руководитель по коммуникациям ведомства Кристийна Херодес.
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