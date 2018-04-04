Казахстанские чиновники попали в неловкую ситуацию за границей

Источник: Tengrinews

Один из участников прошедшей на прошлой недели встречи, пожелавший остаться анонимным, рассказал изданию, что конфуз возник в Министерстве внутренних дел Эстонии, поскольку в качестве иллюстрации одного из выступлений была использована фотография героя фильма «Борат», запрещенного в свое время в республике.

Докладчик быстро отреагировал и извинился, а министр внутренних дел Эстонии Андрес Анвельт лично извинился перед гостями из Казахстана в связи с неудачным слайдом.

«Это был действительно глупый пример, но, к счастью, все было решено на месте», — прокомментировал он произошедшее.

Позже МВД Эстонии признало факт недоразумения.