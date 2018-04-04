Хочу больше понимать свою собаку. Расскажите про их язык тела

Источник: AP 2018

Язык тела формируется

«Среда, в которой растет щенок, формирует его диалект. Тут все, как у людей. Растущий, например, в России ребенок начнет естественным образом говорить по-русски, даже если родители иностранцы. Окружение будет определять не только его язык, но и внешние формы поведения, то есть манеры», — объясняет бывший заведующий кафедрой Зоопсихологии Национального открытого института России Дмитрий Тарасов.

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Собаки исторически произошли от волков, поведение которых во время охоты в разных странах мира отличается. Это значит, что образ жизни хищников диктуется не только инстинктами, он формируется в процессе индивидуального развития. Так и у собак: когда они растут они учат друг друга и проходят процесс социализации, объясняет Тарасов.

Щенок должен расти среди собак, чтобы у него в процессе общения появился собачий диалект. Если же он, например, живет в кошачьей среде, его язык будет похож на их. Как результат: подросший щенок станет изгоем у представителей своего вида, в их восприятии он чужак. Дмитрий Тарасов Зоопсихолог

Поэтому так популярны истории, когда животное ведет себя как представитель другого вида.

Мелкие и крупные собаки разговаривают на одном языке

Существует миф, что реакции собак мелких и крупных пород очень различаются. Это не так, утверждает Тарасов. «Разница возникает из-за особенного строения тела маленьких представителей вида. Они более импульсивны и возбудимы, но в основном они общаются также, как и крупные собаки».

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Реакции собак и людей схожи

Инстинктивно собаки выражают эмоции примерно также, как это делают люди. Реакция питомца на любое действие, выводящее его из зоны комфорта, — игнорирование и избегание.

Предложите собаке, которая не получает удовольствие от банных процедур, помыться. Она начнет демонстративно от вас отворачиваться или просто отойдет на безопасное расстояние. Предложите ей погулять, и реакция будет противоположной: питомец уже смотрит вам в глаза и бегает вокруг вас.

А еще собаки — хорошие актеры. Они могут обобщать свой прошлый опыт и делать из него элементарные выводы. Поэтому они легко обучаемы. Питомец знает: если среагировать на голосовую команду, получишь лакомство. И этим пользуются.

Чтобы правильно считывать сигналы питомца, хозяину нужно научиться отличать игру от реальных чувств.

Собака может вилять хвостом по-разному

Принято считать, что собаки виляют хвостом от радости. Но это не всегда так. Само действие происходит от возбуждения, причиной которого может стать как положительная, так и негативная эмоция. Виляя хвостом, собака бывает очень опасной.

Причину можно установить по движениям хвоста.

Если собака виляет хвостом широко и часто, она испытывает радость.

Если собака медленно виляет высоко поднятым хвостом, она очень насторожена и может резко стать агрессивной.

Если при вилянии собака лает, но ее хвост поднят кверху, она потенциально агрессивна, и напугана.

Если собака стоит, медленно покачивая хвостом, она ожидает чего-то от хозяина.

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Собака скалится — она настроена агрессивно

Собака сморщила губы, рычит и сидит в закрытой позе? Не беспокойте ее и не провоцируйте.

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Открытый рот не всегда является сигналом агрессии: иногда собаки симулируют и используют этот прием для того, чтобы напугать.

Собака рычит по двум причинам

Рычание может быть либо признаком страха (в таком случае собака просто обороняется), либо признаком злости (в таком случае она может напасть).

Запомните, никто, кроме хозяина, не должен приближаться к собаке, когда она рычит.

Питомцы рычат и во время игры, но такой звук легко отличить от агрессивного.

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Собака хочет общаться, когда поджимает хвост

Поджатый хвост, опущенная голова и инфантильное выражение морды не признак страха, как принято считать. Таким образом собака демонстрирует, что она готова взаимодействовать с другими животными или человеком. Именно в эти моменты питомцы лучше всего обучаются.

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Многие собачники наблюдали на улице подобную сцену: одна собака подходит к другой, при этом вторая поджимает хвост, как будто бы она боится. Естественная реакция хозяина — быстрее разрядить стрессовую для питомца ситуацию и увести его. Люди прерывают общение собак, но на самом деле так делать нельзя. Именно в это время животные перенимают друг у друга опыт и коммуницируют.

Тряска — признак перевозбуждения

Такое состояние бывает очень часто у маленьких собак. Чаще всего это случается, потому что им холодно. У маленьких пород достаточно специфическая терморегуляция.

Иногда тряска возникает от перевозбуждения. Собаку в такие моменты нужно успокаивать, потому что последствия могут быть серьезными.

Собака прижала/навострила уши — она готова к угрозе

Прижатые и повернутые назад уши нужно обязательно замечать. Такой сигнал может вести к агрессивному поведению из-за угрозы — реальной или кажущейся. В этом случае нужно быть готовым, что собака включит свои оборонительные функции.

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Навостренные уши — это признак интереса и бдительности. Она может услышать знакомые голоса и шаги. Некоторые собаки, например, немецкие овчарки слышат на расстоянии около 50 метров и могут проявить интерес к какому-то знакомому звуку.

Помните, все собаки разные

Каждая собака растет в своей собственной, уникальной, среде, поэтому язык тела собак может разниться. Всегда будьте внимательны и следите за движениями вашего питомца.