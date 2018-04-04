Новые услуги начали оказывать МФЦ Владивостока
Четыре новые государственные услуги появились в МФЦ Владивостока, сообщает DEITA. RU.
Четыре новые государственные услуги появились в МФЦ Владивостока, сообщает DEITA. RU.
Это прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;.
— прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;.
— прием заявлений к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении;.
— прием уведомления о выбранном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу.
Давыдова, 9,
Партизанский проспект, 28а,
Верхнепортовая, 76а,
проспект 100-летия Владивостока, 44,
Невельского, 13,
пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36;.
о. Русский, ул. Экипажная, 10.
Таисия Масина.
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