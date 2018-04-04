Новые услуги начали оказывать МФЦ Владивостока

Источник: ДЕЙТА

Это прием уведомления о выбранных объектах налогообложения, в отношении которых предоставляется налоговая льгота по налогу на имущество физических лиц;.

— прием сообщений о наличии объектов недвижимого имущества и (или) транспортных средствах, признаваемых объектами налогообложения по соответствующим налогам, уплачиваемым физическими лицами;.

— прием заявлений к налоговому уведомлению об уточнении сведений, указанных в налоговом уведомлении;.

— прием уведомления о выбранном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу.

Как информирует администрация города Владивостока, получить всю необходимую информацию и воспользоваться новыми услугами можно в любом из отделений многофункционального центра, расположенных по адресам:

Давыдова, 9,

Партизанский проспект, 28а,

Верхнепортовая, 76а,

проспект 100-летия Владивостока, 44,

Невельского, 13,

пос. Трудовое, ул. Лермонтова, 36;.

о. Русский, ул. Экипажная, 10.