Дети Пугачевой и Галкина получили гражданство Кипра

Источник: Комсомольская правда

Еще год назад поклонники Аллы Пугачевой и Максима Галкина разыскали в интернете интересный снимок, на котором артисты запечатлены на Кипре с местным адвокатом Семеном Погосяном. Тогда и поползли слухи, что супруги купили на острове шикарный дом за 2 миллиона евро и получили гражданство Кипра. Максим Галкин эту новость опровергал.

— Если бы меня сфотографировали в Америке, то написали бы потом, что я гражданин США?! — возмутился юморист. — Мне это неинтересно.

Впрочем, артиста можно понять: сложно привыкнуть, когда за каждым твоим чихом следят журналисты.

А недавно фанаты звездной пары обнаружили на просторах интернета свежие фото Аллы и Максима из Кипра. На сей раз — с 4-летними двойняшками Гарри и Лизой. Видео снято постояльцами одного из кипрских отелей, где известная семья остановилась на пару дней. Алла Борисовна была не по статусу скромна: вместе со всеми туристами отстояла приличную очередь на стойке регистрации отеля.

Местные риэлторы рассказали «КП»: Пугачева и Галкин взяли с собой на Кипр детей, поскольку их присутствие было необходимо для завершения некой бюрократической процедуры. А остановились артисты в отеле, потому как якобы их апартаменты пока нуждаются в ремонте.

Мы решили уточнить эту информацию у адвоката Семена Погосяна.

— Да, они купили недвижимость на Кипре в мае прошлого года, — подтвердил Погосян, который, как выяснилось, вел эту сделку.

— Так они на самом деле получили гражданство Кипра?

— Ну конечно, получили, чего уже скрывать. На Кипре с 2011 года существует программа: если вы инвестируете в недвижимость от 2 миллионов евро (до 2013 года минимальная сумма вложений была на 500 тысяч евро больше. — Ред.), то вы вправе претендовать на гражданство этой страны. Вместе с покупателем паспорта Кипра получают и его близкие: жена, дети.

— Недавно Пугачева и Галкин снова приезжали на Кипр уже со своими детьми. Может быть, для того чтобы Гарри с Лизой тоже стали гражданами Кипра?

— Думаю, да. Сначала получают гражданство родители (спустя 3 — 6 месяцев после сделки и проверки документов. — Ред.), а потом через месяц-полтора и дети. В этот раз Пугачева с Галкиным уже ко мне не обращались. Думаю, решили, что информация об их гражданстве пошла от меня, хотя я никому ничего не говорил.

— Как думаете, зачем они решили инвестировать свои гонорары в кипрскую недвижимость? Только из-за гражданства? Или же они тут дом шикарный приглядели?

— Это не того уровня люди, чтобы мечтать о доме на Кипре. Думаю, они обзавелись тут недвижимостью исключительно из-за гражданства. Плюс из-за возможности посещать более 150 стран без визы. И, конечно же, на Кипре предусмотрены большие льготы для инвесторов. В том числе и по налогам.

— Дом у них правда такой роскошный, как говорят? На берегу моря?

— Они купили квартиру. Лимассол (город на юге Кипра. — Ред.) растянут по побережью, 200 — 400 метров от моря — это не очень далеко.

— Большая квартира?

— Примерно 150 — 200 квадратных метров.

КСТАТИ.

Кристина Орбакайте: Россия плюс Литва.

В начале нулевых литовский паспорт получила и дочь Аллы Пугачевой Кристина Орбакайте. Как известно, по отцу (артист цирка Миколас Орбакас) Кристина — литовка.

— Теперь смогу спокойно на гастроли в родную Литву ездить без визы, — объяснила журналистам артистка.

В 2009 году литовским паспортом обзавелся и младший сын Кристины Дени Байсаров.