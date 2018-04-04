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04:03 (мск), источник: Известия

Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания

Смертность от болезней органов дыхания снизилась на 13,9% в 2017 году по сравнению с 2016-м, говорится в итоговом докладе Минздрава. По мнению экспертов, опрошенных «Известиями», улучшению ситуации способствовала реализация антитабачного закона, который запрещает курение в общественных местах.

Источник: Reuters
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К болезням органов дыхания относят бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, пневмонию, бронхит и другие. Как показывают данные Росстата, в 2017 году от них умерло 60,5 тыс. россиян, а в 2016-м — 70,3 тыс.

Главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева пояснила, что курение как активное, так и пассивное, создает в организме человека условия для развития инфекций. В данном случае, благодаря антитабачному закону, люди стали меньше курить, за счет этого сократилось и число пассивных курильщиков.

Однако статистика не до конца отражает реальные показатели, поскольку в основном родственники умерших отказываются от вскрытий, из-за чего истинную причину смерти не всегда можно точно установить.

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8 ноября 2016© Ньюстюб
2 комментарияк этой статье
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