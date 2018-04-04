Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания

К болезням органов дыхания относят бронхиальную астму, хроническую обструктивную болезнь легких, пневмонию, бронхит и другие. Как показывают данные Росстата, в 2017 году от них умерло 60,5 тыс. россиян, а в 2016-м — 70,3 тыс.
Главный внештатный фтизиатр Минздрава Ирина Васильева пояснила, что курение как активное, так и пассивное, создает в организме человека условия для развития инфекций. В данном случае, благодаря антитабачному закону, люди стали меньше курить, за счет этого сократилось и число пассивных курильщиков.
Однако статистика не до конца отражает реальные показатели, поскольку в основном родственники умерших отказываются от вскрытий, из-за чего истинную причину смерти не всегда можно точно установить.
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