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03:38 (мск), источник: Вести Иркутск

820 человек переехали в Иркутскую область в 2017 году

В регионе успешно реализуют госпрограмму переселения соотечественников. Прибайкалье 10 лет назад стало одной из пилотных территорий.

Источник: Вести Иркутск

К нам едут жить целыми семьями соотечественники из Казахстана, Украины, Молдовы, Армении, Киргизии, Белоруссии, Грузии и других бывших союзных республик. Есть переселенцы из Германии и Монголии. По условиям мигранты могут выбрать любой город или деревню в Иркутской области. Им помогают — компенсируют расходы на переезд, госпошлину за оформление документов. Больше 80-ти процентов приехавших работают на предприятиях, учатся в вузах или техникумах. Таким образом в регион привлекают недостающих молодых специалистов.

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