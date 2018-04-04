820 человек переехали в Иркутскую область в 2017 году

К нам едут жить целыми семьями соотечественники из Казахстана, Украины, Молдовы, Армении, Киргизии, Белоруссии, Грузии и других бывших союзных республик. Есть переселенцы из Германии и Монголии. По условиям мигранты могут выбрать любой город или деревню в Иркутской области. Им помогают — компенсируют расходы на переезд, госпошлину за оформление документов. Больше 80-ти процентов приехавших работают на предприятиях, учатся в вузах или техникумах. Таким образом в регион привлекают недостающих молодых специалистов.