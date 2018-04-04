Сезон охоты начался в Иркутской области
С 4 апреля и вплоть по 31 мая разрешено стрелять бурого медведя. Причём во всех районах Иркутской области.
С 4 апреля и вплоть по 31 мая разрешено стрелять бурого медведя. Причём во всех районах Иркутской области.
С 4 апреля и вплоть по 31 мая разрешено стрелять бурого медведя. Причём во всех районах Иркутской области.
А пернатую дичь можно бить начиная с 28 апреля. И чем севернее район, тем позже там открывается весенняя охота. Также нормами ограничено количество пернатых. Охотник может добыть пять селезней, одного гуся и самца глухаря на току два самца тетерева на току и пять вальдшнепов. Нельзя охотиться на бурого медведя младше одного года и самок с медвежатами.
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.