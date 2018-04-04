Сезон охоты начался в Иркутской области

А пернатую дичь можно бить начиная с 28 апреля. И чем севернее район, тем позже там открывается весенняя охота. Также нормами ограничено количество пернатых. Охотник может добыть пять селезней, одного гуся и самца глухаря на току два самца тетерева на току и пять вальдшнепов. Нельзя охотиться на бурого медведя младше одного года и самок с медвежатами.