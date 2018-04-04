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03:54 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Фетисов проведёт мастер-класс с молодёжью хабаровского «Амура»

Учебно-тренировочный сбор должен повысить уровень мастерства хоккейного резерва.

В Хабаровске начался учебно-тренировочный сбор для игроков молодёжной и юниорской команд ХК «Амур» под эгидой «Академии Фетисова». Планируется, что одно из занятий проведёт легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Цель проведения такого сбора — популяризация хоккея в дальневосточном регионе и повышение уровня мастерства игроков. В программе тренировки на льду и в тренажёрном зале, двусторонние игры, консультации по организации спортивного питания, а также теоретические занятия.

Учебно-тренировочный сбор проводят тренеры клубов «Амурские Тигры» и «Амур-ЮХЛ», при участии специалистов команды главной команды «тигров».

Сбор продлится до 20 апреля.

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