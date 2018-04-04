Фетисов проведёт мастер-класс с молодёжью хабаровского «Амура»

В Хабаровске начался учебно-тренировочный сбор для игроков молодёжной и юниорской команд ХК «Амур» под эгидой «Академии Фетисова». Планируется, что одно из занятий проведёт легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Цель проведения такого сбора — популяризация хоккея в дальневосточном регионе и повышение уровня мастерства игроков. В программе тренировки на льду и в тренажёрном зале, двусторонние игры, консультации по организации спортивного питания, а также теоретические занятия.



Учебно-тренировочный сбор проводят тренеры клубов «Амурские Тигры» и «Амур-ЮХЛ», при участии специалистов команды главной команды «тигров».



Сбор продлится до 20 апреля.