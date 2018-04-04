Первый фестиваль молодёжных театров «Источник» открывается в Иркутске
В нём примут участие шесть коллективов из Иркутска и Иркутского района. В их числе «Подвал», центр «Новая драма» и театр танца Владимира Лопаева.
В нём примут участие шесть коллективов из Иркутска и Иркутского района. В их числе «Подвал», центр «Новая драма» и театр танца Владимира Лопаева.
До 8 апреля труппы покажут 10 спектаклей. Билеты на них можно купить в интернете. Кроме того, на фестиваль с
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