Во Владивостоке открыли памятную доску почетному гражданину города Алексею Аллилуеву. Видеорепортаж Марии Ежевской

В память — о знаменитом земляке. В честь Алексея Степановича Аллилуева во Владивостоке названа улица, он — почётный гражданин приморской столицы, его работа на комбинате «Приморскуголь» изменила целую отрасль региона. В 120-летие со дня его рождения на здании предприятия открыли мемориальную доску.
Александр Заньков, генеральный директор ООО «Приморскуголь»: «Человек прошел богатый жизненный путь — воевал, руководил всей угольной отраслью ДВ, руководил “Приморскуглём”, герой Социалистического труда, награждён 4 орденами Ленина. И мы бы хотели, чтобы наши труженики, труженики нашего коллектива себе чётко представляли, откуда мы есть такие».
Алина Капитанюк, правнучка Алексея Аллилуева: «Хотела бы выразить слова искренней благодарности компании “Приморскуголь”, что они помнят, чтят его светлую память. Потому что для нашей семьи — это событие очень важное».
Чтить историю предприятия — путь к развитию, говорят сотрудники «Приморскугля». А вспомнить есть что.
Анатолий Васянович, генеральный директор компании «Приморскуголь» (1994−2002гг.): «Он проработал в этой ответственной должности 20 лет. И за эти 20 лет добыча угля выросла в 1,5 раза. И ещё заслуга в том, что он подтолкнул, чтобы начали вести добычу открытым способом в Приморском крае».
Рекорды «Приморскуголь» бьёт и сейчас. В 2017-ом в разрезоуправлении «Новошахтинское» отгрузка угля превысила 500 тысяч тонн в месяц, впервые за историю предприятия. На Липовецком месторождении построен новый угольный разрез. Только здесь сейчас в крае добывают каменный уголь.
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