На Приморье надвигается двойной циклон

Источник: РИА "Новости"

Во вторник, 3 апреля, на край стал вторгаться холодный воздух. Температурный фон понизился на 3−10 градусов по сравнению с понедельником. Сегодня, 4 апреля, атмосферное давление будет расти, на край с северо-западными потоками продолжит поступать холодная воздушная масса. Днём температура воздуха не превысит +3… +10 градусов. Сохранится сильный ветер с порывами на побережье до 22 метров в секунду.

Во Владивостоке в среду, 4 апреля, установится переменная погода без осадков. При сильном ветре температура воздуха днём составит +6… +8 градусов.

По данным портала «Примпогода», во второй половине недели к южным районам Приморья сместится циклоническая система с двумя центрами. Один менее активный циклон выйдет с пограничных районов Китая и Кореи на юг края, другой основной южный вихрь будет перемещаться с Жёлтого на акваторию Японского моря и дальше на северные Японские острова.

К концу дня в четверг, 5 апреля, на юго-западе края начнутся осадки преимущественно в виде снега. В ночь на пятницу, 6 апреля, с выходом циклона к побережью Приморского края интенсивность осадков увеличится. Наибольшее количество осадков выпадет на юге. В отдельных районах ожидаются гололёдные явления: отложение мокрого снега на проводах, на дорогах гололедица. Ухудшение погоды на южном побережье будет сопровождаться сильным ветром. Ночной температурный фон составит +1… -4 градуса, на севере до -13. Днём столбики термометров не поднимутся выше +1…+9 градусов.

В конце рабочей недели в дневные часы температура воздуха понизится ещё на 2−4 градуса.