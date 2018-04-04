На Приморье надвигается двойной циклон
В Приморье ещё сильнее похолодает, а в конце недели ожидается снег — к региону приближается циклоническая система с двумя центрами, сообщает РИА «Восток-Медиа».
В Приморье ещё сильнее похолодает, а в конце недели ожидается снег — к региону приближается циклоническая система с двумя центрами, сообщает РИА «Восток-Медиа».
Во вторник, 3 апреля, на край стал вторгаться холодный воздух. Температурный фон понизился на 3−10 градусов по сравнению с понедельником. Сегодня, 4 апреля, атмосферное давление будет расти, на край с
Во Владивостоке в среду, 4 апреля, установится переменная погода без осадков. При сильном ветре температура воздуха днём составит +6… +8 градусов.
К концу дня в четверг, 5 апреля, на
В конце рабочей недели в дневные часы температура воздуха понизится ещё на 2−4 градуса.
Во Владивостоке в четверг в конце дня возрастёт вероятность осадков. Вечером в столице Приморья ожидается мокрый снег. В ночь на пятницу интенсивность снега увеличится. Возможны отложения мокрого снега на проводах и деревьях, на дорогах гололедица. Температурный фон днём максимум составит +1…+4 градуса.
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