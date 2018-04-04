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03:09 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Среди награждённых золотом ГТО много хабаровчанок

Более 20 жителей региона выполнили нормативы в 2017 году.

Золотые знаки физкультурно-спортивного комплекса ГТО вручили в Хабаровском краевом музее им. Гродекова. Более 20 человек выполнили нормативы по итогам 2017 года, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В зале было немало представительниц прекрасного пола — председатель Хабаровской благотворительной общественной организации «Союз женщин Хабаровского края Валентина Мешкова, активный член этого совета Галина Шпорт, главный врач консультативно-диагностического цента «Вивея» Наталья Болоняева, Ольга Киле и другие.

 — Очень хорошо, что у нас, как говорится, ещё есть порох, — говорит Валентина Мешкова. — Мы стараемся не отставать от молодёжи и даже показываем им пример. Мотивация у нас одна — продуктивно работать во благо родного края. И спорт нам в этом поможет.

Среди награждённых были люди, которые доказали, что спортивных высот можно достигать в любом возрасте. Присутствовали также известные в прошлом спортсмены, тренеры, педагоги. Среди них — Владимир Мулин, Юрий Коростелёв, Сергей Смоляр, Василий Волосников.

 — Силы, понятно, уже не те, но кое-что ещё получается, — сказал директор хабаровской средней школы № 85 Василий Волосников, который без малого полвека является учителем физкультуры. Награждал золотыми значками ГТО зампред правительства Хабаровского края — министр культуры Александр Федосов. — Огромное спасибо за то, что вы наши в себе силы выйти на старт и показать отличные результаты, — подчеркнул Александр Федосов. — Вы одними из первых вошли в число лауреатов физкультурно-спортивного комплекса ГТО и мы вами гордимся.

Напомним, что с 2017 года нормы ГТО могут сдавать все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. В сентябре прошлого года одних из первых медалистов Хабаровского края награждал министр спорта РФ Павел Колобков.

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Среди награждённых золотом ГТО много хабаровчанок
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