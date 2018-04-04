Среди награждённых золотом ГТО много хабаровчанок
Более 20 жителей региона выполнили нормативы в 2017 году.
Более 20 жителей региона выполнили нормативы в 2017 году.
Золотые знаки
В зале было немало представительниц прекрасного пола — председатель Хабаровской благотворительной общественной организации «Союз женщин Хабаровского края Валентина Мешкова, активный член этого совета Галина Шпорт, главный врач
— Очень хорошо, что у нас, как говорится, ещё есть порох, — говорит Валентина Мешкова. — Мы стараемся не отставать от молодёжи и даже показываем им пример. Мотивация у нас одна — продуктивно работать во благо родного края. И спорт нам в этом поможет.
— Силы, понятно, уже не те, но
Напомним, что с 2017 года нормы ГТО могут сдавать все желающие, независимо от возраста и физической подготовки. В сентябре прошлого года одних из первых медалистов Хабаровского края награждал министр спорта РФ Павел Колобков.
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