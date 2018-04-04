Регистрация на Тотальный диктант — 2018 открывается в Хабаровске
С 12:00 4 апреля жители Хабаровска смогут зарегистрироваться для участия во всемирной акции «Тотальный диктант» на сайте totaldict.ru. На пяти площадках горожане напишут текст Гузели Яхиной под диктовку известных в городе ведущих, актеров и журналистов, а также министра образования и науки края Аллы Кузнецовой. В этом году в акции смогут принять участие и иностранцы, находящиеся в Хабаровске.
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