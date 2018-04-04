Регистрация на Тотальный диктант — 2018 открывается в Хабаровске

Участники покажут свой уровень грамотности в Тихоокеанском государственном университете, Дальневосточном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также в коворкинг-центре «Точка кипения» (находится в здании РАНХиГС), Хабаровской духовной семинарии и Краевом центре образования. Для иностранцев открывается регистрация на тест TruD, состоящий из увлекательных заданий по тому же тексту, который напишут носители языка. Подробная информация о формате и о местах проведения есть на официальном сайте Тотального диктанта.