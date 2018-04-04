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03:33 (мск), источник: Губерния онлайн

Регистрация на Тотальный диктант — 2018 открывается в Хабаровске

С 12:00 4 апреля жители Хабаровска смогут зарегистрироваться для участия во всемирной акции «Тотальный диктант» на сайте totaldict.ru. На пяти площадках горожане напишут текст Гузели Яхиной под диктовку известных в городе ведущих, актеров и журналистов, а также министра образования и науки края Аллы Кузнецовой. В этом году в акции смогут принять участие и иностранцы, находящиеся в Хабаровске.

Участники покажут свой уровень грамотности в Тихоокеанском государственном университете, Дальневосточном институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной службы, а также в коворкинг-центре «Точка кипения» (находится в здании РАНХиГС), Хабаровской духовной семинарии и Краевом центре образования. Для иностранцев открывается регистрация на тест TruD, состоящий из увлекательных заданий по тому же тексту, который напишут носители языка. Подробная информация о формате и о местах проведения есть на официальном сайте Тотального диктанта.

Диктант состоится 14 апреля в 15:00. Всем участникам нужно будет взять с собой паспорт, поскольку на многих площадках есть свои правила пропуска, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на штаб Тотального диктанта в Хабаровске.

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Регистрация на Тотальный диктант – 2018 открывается в Хабаровске
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