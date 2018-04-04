Тверской суд Москвы отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока
Адвокаты Игоря Пушкарёва уверены, что некоторые документы не относятся к данному уголовному делу.
Адвокаты Игоря Пушкарёва уверены, что некоторые документы не относятся к данному уголовному делу.
Очередное заседание по существу уголовного дела
В ходе слушания прокурор огласил ещё несколько материалов томов уголовного дела. Были озвучены результаты
Помимо этого, адвокаты Игоря Пушкарёва на судебном заседании указали на незаверенные копии документов в деле и на то, что многие следственные действия были проведены ещё до возбуждения уголовного дела.
Напомним, 26 марта судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда отказала в апелляционной жалобе защиты Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста до 26 апреля.
Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Первые пять томов уголовного дела были прочитаны 13 и 27 марта. Ещё четыре тома были зачитаны 28 марта. С 9 по 12 тома уголовного дела были прочитаны 29 марта. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда.
Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.
Отметим, что Игорь Пушкарёв находится в СИЗО № 1 Москвы «Матросская тишина» с июня 2016 года. За этот период ему и еще двум фигурантам дела многократно продлевали срок ареста.
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