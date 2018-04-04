Тверской суд Москвы отложил рассмотрение дела экс-мэра Владивостока

Источник: VLADNEWS

Очередное заседание по существу уголовного дела экс-главы Владивостока Игоря Пушкарёва, его брата, бывшего директора компании «Востокцемент» Андрея Пушкарёва, а также экс-директора МУП «Дороги Владивостока» Андрея Лушникова прошло во вторник, 3 апреля, в Тверском суде Москвы, сообщает РИА VladNews.

В ходе слушания прокурор огласил ещё несколько материалов томов уголовного дела. Были озвучены результаты оперативно-розыскных мероприятий. Однако защита Игоря Пушкарёва сообщила, что документы в 11,12 и 13 томах не относятся к данному уголовному делу.

Помимо этого, адвокаты Игоря Пушкарёва на судебном заседании указали на незаверенные копии документов в деле и на то, что многие следственные действия были проведены ещё до возбуждения уголовного дела.

Заседание продолжится в среду, 11 апреля.

Напомним, 26 марта судебная коллегия по уголовным делам Мосгорсуда отказала в апелляционной жалобе защиты Игоря Пушкарёва, Андрея Пушкарёва на решение Тверского суда Москвы по продлению ареста до 26 апреля.

Первое слушание по существу уголовного дела прошло 27 февраля в Тверском суде Москвы. Первые пять томов уголовного дела были прочитаны 13 и 27 марта. Ещё четыре тома были зачитаны 28 марта. С 9 по 12 тома уголовного дела были прочитаны 29 марта. Корреспондент РИА VladNews вёл прямую трансляцию из зала суда.

Ранее Верховный суд РФ отказал в апелляционных жалобах защиты Игоря и Андрея Пушкарёвых, а также Андрея Лушникова по изменению территориальной подсудности уголовного дела.