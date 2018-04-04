Утки-мандаринки прилетели во Владивосток

Несмотря на близость автобусной остановки и школы утки довольно спокойно чувствуют себя и почти не обращают внимания на прохожих. Для местных жителей эти красивые птицы уже стали привычными. Понаблюдать за поведением уток приезжают жители из основной части Владивостока, но есть и те, кто старается подойти к мандаринкам поближе это фотографы. Людей с фотокамерой в руках пернатые не жалуют своим вниманием и не подпускают близко к своей территории. При любой опасности вся стая стремительно поднимается в небо.