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04:18 (мск), источник: VLADNEWS

Утки-мандаринки прилетели во Владивосток

Редкие птицы снова вернулись на привычное место гнездования, где пробудут до октября.

Источник: VLADNEWS

Прилет необычных уток-мандаринок во Владивосток уже стал доброй традицией в нашем городе, сообщает корреспондент РИА VladNews. Излюбленным местом для гнездования пернатых стала Соленая речка в районе станции Океанская.

Несмотря на близость автобусной остановки и школы утки довольно спокойно чувствуют себя и почти не обращают внимания на прохожих. Для местных жителей эти красивые птицы уже стали привычными. Понаблюдать за поведением уток приезжают жители из основной части Владивостока, но есть и те, кто старается подойти к мандаринкам поближе это фотографы. Людей с фотокамерой в руках пернатые не жалуют своим вниманием и не подпускают близко к своей территории. При любой опасности вся стая стремительно поднимается в небо.

Отметим, что мандаринки редкие птицы в России и занесены в Красную книгу. Охота на них категорически запрещена. За отстрел уток-мандаринок предусмотрен штраф в размере 25 000 рублей.

Запасясь терпением, наш фотограф понаблюдал за жизнью этих необыкновенных птиц.

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