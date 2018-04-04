Утки-мандаринки прилетели во Владивосток
Редкие птицы снова вернулись на привычное место гнездования, где пробудут до октября.
Редкие птицы снова вернулись на привычное место гнездования, где пробудут до октября.
Прилет необычных
Несмотря на близость автобусной остановки и школы утки довольно спокойно чувствуют себя и почти не обращают внимания на прохожих. Для местных жителей эти красивые птицы уже стали привычными. Понаблюдать за поведением уток приезжают жители из основной части Владивостока, но есть и те, кто старается подойти к мандаринкам поближе это фотографы. Людей с фотокамерой в руках пернатые не жалуют своим вниманием и не подпускают близко к своей территории. При любой опасности вся стая стремительно поднимается в небо.
Отметим, что мандаринки редкие птицы в России и занесены в Красную книгу. Охота на них категорически запрещена. За отстрел
Запасясь терпением, наш фотограф понаблюдал за жизнью этих необыкновенных птиц.
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