Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Высылка российских дипломатов обернулась против Европы - СМИ
В Госдуме предложили отменить статью об угоне автомобиля
6 ошибок общения в школьных чатах, которые всех раздражают
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Памяти жертв пожара в Кемерове Десятки человек погибли в результате страшной трагедии
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ
Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в сезоне
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Акции в память о погибших в Кемерово
04:23 (мск), источник: Восток Медиа

В Хабаровском крае начали продавать льготные билеты для полётов по региону

В Хабаровском крае с 6 апреля открывается продажа льготных авиабилетов на местные авиарейсы. С 50-процентной скидкой можно будет добраться из дальневосточной столицы в Аян, Нелькан, Николаевск-на-Амуре, Охотск, Советскую Гавань, Херпучи и Чумикан, а также из Николаевска в Тугур, Чумикан, Удское и Тором.

Источник: Восток Медиа

«Благодаря краевой мере поддержки стоимость авиабилетов сохраняется на одном уровне в течение нескольких лет, а число граждан, желающих воспользоваться данной льготой, растёт. В прошлом году льготой воспользовались 3743 пассажира, сумма субсидии из краевого бюджета составила почти 20 миллионов рублей», — рассказал заместитель начальник управления транспортной инфраструктуры краевого министерства промышленности и транспорта Артём Сердюков.

По аналогии с федеральной программой, билеты со скидкой могут приобрести молодые люди до 23 лет, граждане пенсионного возраста, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица. Льготный тариф действует с 1 мая по 30 сентября. В этом году билеты на авиарейсы, выполняемые самолётами АН-24 и L-410 можно забронировать за 60 дней, а не за 30 как раньше. С 1 мая бронь на билет в Охотск будет доступна за 90 дней до вылета.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, перелёты по Хабаровскому краю власти субсидируют с 2011 года. Рейсы выполняют две компании — «Хабаровские авиалинии» и «Восток».

РИА «Восток-Медиа» писало, что продавать льготные билеты в девять городов России из Хабаровска начали в конце марта. С 3 апреля билеты продают все четыре заявившиеся ранее авиакомпании.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

 Александр Ролик предложил увеличить население Дальнего Востока
Самолётам L-410 открыли небо над Хабаровским краем
Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Четыре человека ранены в результате стрельбы в офисе Youtube
Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания
Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток - 2»
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Самую страшную больницу Москвы снесут до конца года
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
Уехавшие на Запад россияне скупают элитное жилье в России
Готова ли Россия к ЧМ-2018: Сочи и Ростов-на-Дону
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как выбрать сантехнику для маленькой ванной комнаты?
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Как оформить кухню-гостиную в хрущевке: 5 примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь