В Хабаровском крае начали продавать льготные билеты для полётов по региону
В Хабаровском крае с 6 апреля открывается продажа льготных авиабилетов на местные авиарейсы. С 50-процентной скидкой можно будет добраться из дальневосточной столицы в Аян, Нелькан,
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