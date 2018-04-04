В Хабаровском крае начали продавать льготные билеты для полётов по региону

«Благодаря краевой мере поддержки стоимость авиабилетов сохраняется на одном уровне в течение нескольких лет, а число граждан, желающих воспользоваться данной льготой, растёт. В прошлом году льготой воспользовались 3743 пассажира, сумма субсидии из краевого бюджета составила почти 20 миллионов рублей», — рассказал заместитель начальник управления транспортной инфраструктуры краевого министерства промышленности и транспорта Артём Сердюков.

По аналогии с федеральной программой, билеты со скидкой могут приобрести молодые люди до 23 лет, граждане пенсионного возраста, а также инвалиды I группы и сопровождающие их лица. Льготный тариф действует с 1 мая по 30 сентября. В этом году билеты на авиарейсы, выполняемые самолётами АН-24 и L-410 можно забронировать за 60 дней, а не за 30 как раньше. С 1 мая бронь на билет в Охотск будет доступна за 90 дней до вылета.