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04:33 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Могилу партизан на севере Хабаровского края могли отдать под ДВ-гектары

Вмешательство прокуратуры помогло сохранить уже не первый памятник в регионе.

Источник: РИА "Новости"

Прокуратура Аяно-Майского района выявила фактически бесхозный памятник в отдалённом селе Нелькан. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства региона, местные власти не оформили право собственности на памятник истории «Братская могила партизан, погибших за власть Советов 1927 года».

Он был установлен погибшим тогда в боях под Нельканом участникам похода экспедиционного отряда 2-го Дальневосточного кавалерийского полка войск ОГПУ, которые боролись с бандитским восстанием. Как заверили в районной администрации, вмешательство в историю прокурорских работников вовсе не означает, что за памятником не осуществляется уход.

 — Это чисто юридический момент. Памятник не являлся бесхозным, он и ранее принадлежал администрации. Ежегодно проводятся акции, благодаря которым его реставрируют, осуществляют уборку и покраску, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава Аяно-Майского муниципального района Алексей Ивлиев.

Прокурорская проверка, тем не менее, выявила, что нельканский памятник по документам никому не принадлежит, он не стоит на кадастровом учёте, под ним не сформирован земельный участок. Из-за этого есть угроза, что могила советских партизан может быть утрачена.

— Прокуратура выявила, что на данный памятник истории и культуры было не до конца оформлено право собственности администрацией муниципального района. Это необходимо хотя бы для того, чтобы данным памятник не был внесён в программу «Дальневосточный гектар». Сейчас во всех правоустанавливающих документах отсутствуют сведения, что на данном участке в селе Нелькан находится могила, — объяснила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.

— Плановая проверка в этой сфере выявила также, что в Хабаровском районе в законном порядке не оформлено право собственности на объект федерального значения «Петроглифы Сикачи-Аляна».

ИА «Хабаровский край сегодня» ранее сообщало, что из-за этого юридического казуса в 2016 году уникальные глыбы с древними рисунками оказались доступными для программы «дальневосточный гектар». Нашлись даже предприимчивые граждане, которые оформили на него заявку, указав, что планируют огородить древние каменные изображения и водить экскурсии за деньги.

— Насколько мне известно от сотрудников научно-производственного центра по охране и использованию памятников истории и культуры Хабаровского края (НПЦ по ОПИК) они наняли кадастрового инженера и сейчас занимаются юридическим оформлением земли под памятником «Петроглифы Сикачи-Аляна», — рассказала глава администрации села Сикачи-Алян Нина Дружинина. В том же году, пока система выдачи ДВ-гектара была ещё не до конца отлажена, житель Хабаровска едва не стал владельцем части сельского кладбища в районе Петропавловского озера.

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