Могилу партизан на севере Хабаровского края могли отдать под ДВ-гектары
Вмешательство прокуратуры помогло сохранить уже не первый памятник в регионе.
Вмешательство прокуратуры помогло сохранить уже не первый памятник в регионе.
Прокуратура
Он был установлен погибшим тогда в боях под Нельканом участникам похода экспедиционного отряда 2-го Дальневосточного кавалерийского полка войск ОГПУ, которые боролись с бандитским восстанием. Как заверили в районной администрации, вмешательство в историю прокурорских работников вовсе не означает, что за памятником не осуществляется уход.
— Это чисто юридический момент. Памятник не являлся бесхозным, он и ранее принадлежал администрации. Ежегодно проводятся акции, благодаря которым его реставрируют, осуществляют уборку и покраску, — сказал корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» глава
— Прокуратура выявила, что на данный памятник истории и культуры было не до конца оформлено право собственности администрацией муниципального района. Это необходимо хотя бы для того, чтобы данным памятник не был внесён в программу «Дальневосточный гектар». Сейчас во всех правоустанавливающих документах отсутствуют сведения, что на данном участке в селе Нелькан находится могила, — объяснила старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ Валентина Глазова.
— Плановая проверка в этой сфере выявила также, что в Хабаровском районе в законном порядке не оформлено право собственности на объект федерального значения «Петроглифы Сикачи-Аляна».
— Насколько мне известно от сотрудников
Уважаемый читатель!
Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.