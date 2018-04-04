Иркутская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Кубке Европы
Первое место на Кубке Европы по дзюдо в весовой категории до 63 кг заняла иркутская спортсменка, чемпионка России 2017 года Дарья Васильева.
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Первое место на Кубке Европы по дзюдо в весовой категории до 63 кг заняла иркутская спортсменка, чемпионка России 2017 года Дарья Васильева.
Как сообщает 3 апреля 2018 года
В финале Дарья Васильева в решающей схватке стремительной атакой опрокинула серебряного призера России Татьяну Гузун, представлявшую Воронежскую и Липецкую области, и завоевала золотую медаль. Татьяна Гузун стала серебряным призером турнира. Бронзовые медали в этой весовой категории получили Мария Сидаренка (Беларусь) и Сунжидмаа
Дарья Васильева занимается дзюдо у тренера Владимира Карико в областной школе высшего спортивного мастерства.
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