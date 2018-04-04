Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лондон «отступился» по Скрипалю и сделает предложение Москве
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Семья в сборе: Собчак с мужем и сыном отдыхает в Таиланде
Власти рассказали, когда снесут самое жуткое здание в Москве
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Весь мир вспоминает жертв пожара в Кемерове В результате пожара погибли 64 человека, несколько десятков пострадали
От Высоцкой до Толкалиной: гости и победители премии «Ника 2018»
Екатерина Климова впервые снимается в «Молодежке»: первые фото
У гаишников вымогают деньги: история дошла до главы ГИБДД
Резкий рост цен на бензин: есть ответ властей
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ
Малкин признан самым ценным хоккеистом «Питтсбурга» в сезоне
Дина Немцова с размахом отпраздновала день рождения (фото)
Chanel обвинили в эксплуатации 16-летней дочери Синди Кроуфорд
Нетребко выгнали из театра в Лондоне – СМИ
Чёрное и жемчуг: Миддлтон работает перед родами
Власти рассказали, когда снесут Ховринскую больницу
Тулеев получит дом площадью в 280 квадратов
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
11Акции в память о погибших в Кемерово
04:46 (мск), источник: Baikal-info.ru

Иркутская дзюдоистка завоевала золотую медаль на Кубке Европы

Первое место на Кубке Европы по дзюдо в весовой категории до 63 кг заняла иркутская спортсменка, чемпионка России 2017 года Дарья Васильева.

Как сообщает 3 апреля 2018 года пресс-служба министерства спорта Иркутской области, соревнования среди юношей и девушек до 18 лет прошли с 31 марта по 1 апреля в Туле.

В финале Дарья Васильева в решающей схватке стремительной атакой опрокинула серебряного призера России Татьяну Гузун, представлявшую Воронежскую и Липецкую области, и завоевала золотую медаль. Татьяна Гузун стала серебряным призером турнира. Бронзовые медали в этой весовой категории получили Мария Сидаренка (Беларусь) и Сунжидмаа Цог-Очир (Монголия).

Дарья Васильева занимается дзюдо у тренера Владимира Карико в областной школе высшего спортивного мастерства.

Все новости региона
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Почему комментарии платные?

Уважаемый читатель!

Мы ввели платную подписку на комментарии, чтобы удерживать общение пользователей в уважительном русле, исключив оскорбления, провокации, ненормативную лексику, а также спам, флуд и другие виды неконструктивного диалога. Чтобы добавлять собственные комментарии, необходимо оплатить подписку.

Госдеп предложил России прислать замену высланным дипломатам
Эксперты в США восхитились российскими кораблями проекта 22160
Четыре человека ранены в результате стрельбы в офисе Youtube
Россияне стали реже умирать от болезней органов дыхания
Минсельхоз запустит роботов-исследователей на российские пашни
Первая серия нового «Простоквашино» набрала 5 млн просмотров
Трамп раскритиковал Германию за траты на «Северный поток - 2»
Спорт
Дубль Роналду помог «Реалу» разгромить «Ювентус» в 1/4 ЛЧ Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 3:0
Авто
В Москве во дворе жилого дома «припарковали» самолет (видео) Местные жители гадают, как легкомоторный самолет оказался в центре Москвы, а также негодуют, что техника занимает сразу несколько парковочных мест
Hi-Tech
Британская полиция научилась моментально взламывать смартфоны Сотрудники правоохранительных органов Великобритании получили хакерские инструменты для взлома мобильных.
Кино
Самойлова перед «Евровидением» спросит совета у Пугачевой Певица рассказала о своих ожиданиях от участия в песенном конкурсе
Недвижимость
Первые 10 пятиэтажек по реновации снесут в этом году
Назван самый популярный район Москвы с элитным жильем
В Бразилии соорудили самый большой шоколадный дом в мире
«Черный риелтор» в парике и гриме обманула волгоградцев
Леди
Общие любовники: как «породнились» Камерон Диаз и Джей Ло Необъяснимо, но факт — в западном шоу-бизнесе хоть и много звезд, все равно у многих был парень или девушка «на двоих».
Дети
Какими выросли дети-звезды «Ералаша» 3 апреля – день рождения киножурнала «Ералаш». За 40 с лишним лет в его сюжетах снялись сотни детей
Все о ремонте
Как рационально использовать эркер в интерьере: 7 умных решений 
8 классных способов декорировать стены в съемной квартире
Как из типовой двушки сделать удобную трёшку: квартира молодой семьи
Весенняя уборка: 10 лайфхаков, которые облегчат процесс
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь