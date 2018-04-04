«Тотальный диктант» в Новосибирске напишут на 65 площадках

Источник: РИА "Новости"

Регистрация на площадки проведения «Тотального диктанта» в Новосибирске стартовала 4 апреля на официальном сайте проекта. Всего в городе их откроется 65. На ряд площадок регистрация является обязательной.

— Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но «Тотальный диктант» каждый год удивляет: он покорил уже все шесть континентов, а также воду и воздух. Пришла очередь забираться еще выше, например, в горы, — рассказывает руководитель проекта Ольга Ребковец.

Традиционно диктант напишут в нескольких аудиториях Новосибирского государственного университета, где и родился этот проект. Впервые к диктанту присоединились исторические парки «Россия — моя история», в том числе и новосибирский филиал интерактивного парка.

Для маломобильных граждан диктант состоится в Биотехнопарке Кольцово. Инклюзивными площадками в городе вновь станут областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, специальная школа-интернет № 39 и профессиональный педагогический колледж.