«Тотальный диктант» в Новосибирске напишут на 65 площадках
Регистрация уже стартовала на официальном сайте проекта.
Регистрация уже стартовала на официальном сайте проекта.
Регистрация на площадки проведения «Тотального диктанта» в Новосибирске стартовала 4 апреля на официальном сайте проекта. Всего в городе их откроется 65. На ряд площадок регистрация является обязательной.
— Традиционно площадками акции становятся вузы, школы, библиотеки, но «Тотальный диктант» каждый год удивляет: он покорил уже все шесть континентов, а также воду и воздух. Пришла очередь забираться еще выше, например, в горы, — рассказывает руководитель проекта Ольга Ребковец.
Традиционно диктант напишут в нескольких аудиториях Новосибирского государственного университета, где и родился этот проект. Впервые к диктанту присоединились исторические парки «Россия — моя история», в том числе и новосибирский филиал интерактивного парка.
Для маломобильных граждан диктант состоится в Биотехнопарке Кольцово. Инклюзивными площадками в городе вновь станут областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих, специальная
Кстати, главной площадкой акции в этом году станет Дальневосточный федеральный университет, где диктант прочитает автор текста Гузель Яхина. «Тотальный диктант» состоится 14 апреля в 1 000 городов из 75 стран.
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